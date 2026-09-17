"אלוקים, תעזור לי": המועמדת הדמוקרטית תועדה בוכה בניידת

מועמדת דמוקרטית לבית הנבחרים במדינת וושינגטון תועדה במצלמות המשטרה כשהיא בוכה ומתפללת במושב האחורי של ניידת, זמן קצר לאחר שנעצרה בחשד לנהיגה בשכרות.

קריסטה פרז, שהתמודדה בבחירות המקדימות במחוז המחוקק ה־29 וסיימה במקום הראשון, נעצרה לאחר שלפי המשטרה הטנדר שבו נהגה פגע במכונית חונה בטקומה. בעקבות ההתנגשות נגרם נזק לחמישה כלי רכב.

בתיעוד ממצלמת הגוף של השוטרים נראית פרז כשהיא טוענת בתחילה כי אינה יודעת מה התרחש וכי לא הייתה מעורבת בתאונה. כשנשאלה אם שתתה אלכוהול, הודתה כי שתתה יין אצל חברתה, וטענה כי הסתפקה בכוס אחת.

השוטר ביקש ממנה בתגובה לבצע בדיקות שכרות בשטח. פרז סירבה, ביקשה שוב ושוב לחזור לביתה ואמרה שהיא "מבולבלת". לאחר שסירבה לבצע את הבדיקות, הודיע לה השוטר כי היא נעצרת בחשד לנהיגה בשכרות.

אלא שהתיעוד המפתיע הגיע לאחר מכן. במושב האחורי של הניידת נראית פרז כשהיא פורצת בבכי ומתפללת במשך כמה דקות: "אלוקים, תעזור לי".

התובעים הגישו נגדה כתב אישום בגין נהיגה בשכרות, הכולל גם סעיף הקשור לסירוב לספק דגימת נשיפה. לפי הדיווח, הסעיף נוגע לאירוע מאוחר יותר בתחנת המשטרה, שם נטען כי בשלושה ניסיונות לא הצליחה לספק דגימת נשיפה תקינה.