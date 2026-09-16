 דלג לתוכן הראשי
יש עניין שנתהפך

השלד המסומם מתחת לגשר: האיש שנגע בתחתית והפתיע את כולם

אחרי 15 שנות הרואין וגוף שצנח למשקל מחריד, דני היה בדרך לבית הקברות - אבל למה שקרה איתו ארבע שנים אחרי כן, אף אחד לא היה מאמין (חדשות בעולם)

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
לפני ואחרי - דני אילרד (צילום: רשתות חברתיות)

דני אילרד נמצא באחד הלילות מתחת לגשר של הכביש המהיר I-40 באוקלהומה סיטי, כשהוא במצב גופני קשה ביותר. משקלו עמד על 42 קילוגרמים, וגופו התמודד עם שנים של התמכרות להרואין, מחלת הסוכרת וזיהום ביד.

המצב שבו נמצא היה כה חמור, עד שהמפגש עם המשטרה הפך במקום מעצר לפינוי רפואי. אלא שדווקא אותו לילה, שנראה כמו אחת מנקודות השפל בחייו, הפך בהמשך לנקודת המפנה.

אילרד נכנס לתהליך החלמה במסגרת תוכנית "התקווה חיה", המלווה אנשים המתמודדים עם התמכרות ומבקשים לבנות מחדש את חייהם. בהמשך הוא הצטרף לתוכנית באוניברסיטת המדינה של אוקלהומה באוקלהומה סיטי, המיועדת גם לאנשים שחוו חסרות בית או התמכרות.

השינוי לא הסתיים רק בגמילה. אילרד חזר ללימודים והחל ללמוד במשרה מלאה מערכות מידע ממוחשבות. במקביל ללימודים הוא עבד וסייע בניהול בית המיועד לאנשים הנמצאים בתהליך החלמה.

בשנת 2023 הוא כבר היה סטודנט מן המניין, בימים אלו הוא הגיע להישג שקשה היה לדמיין מאותו לילה מתחת לגשר: הוא השלים שני תארים מסוג אסושיאייט, האחד במערכות מידע ממוחשבות והשני בפיתוח ארגוני, עם ממוצע ציונים מושלם של 4.0 מתוך 4.0.

אבל מבחינתו, השינוי לא הסתכם בהישגים האישיים. לאחר שעבר בעצמו את הדרך הארוכה מהתמכרות וחוסר בית אל חיים חדשים, הוא החל לעבוד כמלווה בתחום הדיור ולסייע לאנשים אחרים הנמצאים במסלול החלמה.

15 שנות התמכרות, 42 קילוגרמים, ארבע שנות החלמה, שני תארים וממוצע ציונים מושלם. וליווי מחוסרי בית לחוף מבטחים, הסיפור של אילרד הוא ההוכחה המושלמת שסוף הוא תמיד התחלה.
אוקלהומההרואיןהתמכרות לסמיםגמילה מהתמכרותאוניברסיטת המדינה של אוקלהומה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר