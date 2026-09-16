לפעמים ישנם רגעים טלוויזיוניים נדירים, כאלה שמזכירים שגם מגישי חדשות הם בסך הכל בני אדם עם רגשות. אחד כזה התרחש הלילה, כאשר מגישת הטלוויזיה קולין סטנלי נאלצה להודיע על מותם של קולגות שלה.

רגע דרמטי וכואב נרשם הערב באולפן החדשות של ערוץ 4 (NBC4) בלוס אנג'לס, כאשר מגישת החדשות הוותיקה קולין סטנלי (Colleen Williams) נאלצה לאשר בשידור חי ובקול נסער כי מסוק החדשות של הרשת, "ניוז צ'ופר 4" (NewsChopper 4), התרסק.

במהלך שידור מיוחד שעסק בתאונת דרכים קשה בשכונת צ'אטסוורת' שבעיר, פנתה המגישה לצופים ודיווחה כי לאחר שעות של חשש וניתוק קשר עם הצוות האווירי בשטח, התקבלה הבשורה הקשה על נפילת המסוק זמן קצר לפני השעה 19:00.

על גבי מסך השידור ניכרו מתח ועצב עמוק, בעוד המגישה שיתפה את הצופים בתהליך קבלת המידע המאמת את האסון. בעקבות הדרמה וההודעה הקשה, הודיעה המערכת על עצירת השידורים לכמה דקות כדי לעבד את הבשורה הקשה ולהתארגן מחדש, תוך הבטחה לפרוץ שוב לשידור במקרה של התפתחויות נוספות או מסיבת עיתונאים רשמית.

השלד המסומם מתחת לגשר: האיש שנגע בתחתית והפתיע את כולם דני שפיץ | 10:11

עוד לפני שהספיקה לסיים את דבריה, הופסק השידור לפתע.