רזקי אפריאנסיה היה ישן בסיפון העליון של המעבורת וירגו טרנספורט 8 כאשר חבריו העירו אותו בבהילות בסביבות השעה אחת לפנות בוקר ביום ראשון.

האונייה בים התיכון כבר נטתה אז בכ-30 מעלות לשמאל, והוא נזכר שראה גלים גבוהים בגובה של עד 4 מטרים המכים בכלי השיט ללא הפוגה.

"כשיצאתי באותה דלת, מיד נפלתי על מעקה האונייה. החזקתי חזק וחיבקתי את חבריי, ואז נסחפנו על ידי הגלים", תיאר אפריאנסיה באוזני כתבי 'רויטרס' את הרגע הדרמטי שבו האסון הפך למציאות מוחשית בתוך דקות ספורות בלבד. לדבריו, שום אזעקה לא הופעלה כדי להזהיר את מאות הנוסעים שישנו בחדרים ובאזורים השונים.

בתוך פחות מעשר דקות התהפכה המעבורת לחלוטין אל תוך המים הסוערים מול חופי אינדונזיה. אפריאנסיה וחבריו מצאו את עצמם במרחק של כ-15 מטרים מהכלי הטובע, כשהם נאחזים בבלון גז צף וממתינים בגלים הגבוהים לישועה שתבוא.

הם שחו וצפו במשך כ-10 שעות ארוכות עד שאונייה חולפת זיהתה אותם במקרה והצליחה למשות אותם אל סיפונה. באסון הכבד נספו שישה בני אדם, בעוד 129 נוספים עדיין מוגדרים כנעדרים בחיפושים שנמשכים תחת מזג אוויר קשה. ההערכה היא כמובן שלמרבה הצער, גם הם בין הנספים.

המעבורת יצאה ביום שבת אחר הצהריים מסורבאיה לעבר בנג'רמסיין באי בורנאו כשעל סיפונה 234 איש. אפריאנסיה העיד כי המסע כולו לווה בגלים גבוהים, וסיכם בעצב ובעיניים אדומות: "הרגשתי מוצף, תשוש, חנוק, ופשוט קיבלתי כל מה שיקרה. חשבתי אז שאני הולך למות, אבל אני כאן".