חנייה בכל מקום: האיש שיצר את המכונית הכי צרה בעולם

המכונאי האיטלקי אנדראה מאראצי הפך מכונית פיאט פנדה משנת 1993 לאחד מכלי הרכב החריגים בעולם, לאחר שהצליח לצמצם אותה לרוחב של 50.20 סנטימטרים בלבד ולזכות בשיא גינס למכונית הצרה ביותר שניתנת לנהיגה.

מאראצי השקיע כשנה בתכנון ובשינוי המכונית, תוך שמירה על חלק גדול מהרכיבים המקוריים שלה.

הרכב החדש מיועד לנהג יחיד שיושב במרכז, מצויד במנוע חשמלי, ארבעה גלגלים והיגוי ובלימה רגילים. אורכו 3.40 מטרים, גובהו 1.45 מטרים, משקלו כ־264 קילוגרמים והוא מסוגל להגיע למהירות של כ־15 קמ״ש.

מאראצי סיפר כי מה שהחל כ"רעיון טיפשי במגרש הגרוטאות" הפך לפרויקט שבסופו הצליח ליצור "משהו שלאף אחד אחר אין". לדבריו, המשמעות הגדולה ביותר עבורו היא שהמכונית הצליחה לגרום לאנשים לחייך, ולא רק להציג הישג הנדסי.

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כצפוי, הגולשים ברשת התקשו להישאר רציניים בתגובה לשיא המקורי ותהו בין היתר: "האם היא יכולה לעשות דריפט?". אחרים שאלו כיצד המכונית תתמודד עם רוחות חזקות.