 דלג לתוכן הראשי
ברוחב של אופניים

חנייה בכל מקום: האיש שיצר את המכונית הכי צרה בעולם

ברוחב 50.20 סנטימטרים בלבד: פיאט פנדה משנת 1993 שונתה במשך שנה והוכרה על ידי גינס כמכונית הניתנת לנהיגה הצרה בעולם

אנדראה מאראצי והמכונית הצרה בעולם
אנדראה מאראצי והמכונית הצרה בעולם (צילום: Guinness World Records)

המכונאי האיטלקי אנדראה מאראצי הפך מכונית פיאט פנדה משנת 1993 לאחד מכלי הרכב החריגים בעולם, לאחר שהצליח לצמצם אותה לרוחב של 50.20 סנטימטרים בלבד ולזכות בשיא גינס למכונית הצרה ביותר שניתנת לנהיגה.

מאראצי השקיע כשנה בתכנון ובשינוי המכונית, תוך שמירה על חלק גדול מהרכיבים המקוריים שלה.

הרכב החדש מיועד לנהג יחיד שיושב במרכז, מצויד במנוע חשמלי, ארבעה גלגלים והיגוי ובלימה רגילים. אורכו 3.40 מטרים, גובהו 1.45 מטרים, משקלו כ־264 קילוגרמים והוא מסוגל להגיע למהירות של כ־15 קמ״ש.

מאראצי סיפר כי מה שהחל כ"רעיון טיפשי במגרש הגרוטאות" הפך לפרויקט שבסופו הצליח ליצור "משהו שלאף אחד אחר אין". לדבריו, המשמעות הגדולה ביותר עבורו היא שהמכונית הצליחה לגרום לאנשים לחייך, ולא רק להציג הישג הנדסי.

כצפוי, הגולשים ברשת התקשו להישאר רציניים בתגובה לשיא המקורי ותהו בין היתר: "האם היא יכולה לעשות דריפט?". אחרים שאלו כיצד המכונית תתמודד עם רוחות חזקות.

רכבתיעודאיטליהשיא גינסשיא

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר