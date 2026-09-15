בינה מלאכותית תחליף את הספר? הסרטון שמסעיר את הרשת

הבינה המלאכותית כבר נכנסת לתחומים שפעם נחשבו תלויים לחלוטין במיומנות אנושית, וסרטון חדש שפרסם התעשיין ההודי הארש גויאנקה מעורר שאלה יוצאת דופן: האם גם מקצוע הספרות עלול להשתנות בעקבות ה־AI?

בסרטון נראה ספר מגלח לקוח כשהוא מחובר למערכת מתקדמת הכוללת מצלמה המותקנת על ראשו, רתמה, חיישנים והתקני מעקב על פרקי ידיו. המערכת מתעדת את תנועותיו בזמן שהוא מבצע גילוח רגיל, במטרה לנתח את תנועות הידיים, תנוחת הגוף, הזוויות והטכניקות שבהן הוא משתמש.

הנתונים עשויים לשמש בעתיד לאימון מערכות בינה מלאכותית או רובוטים שיידעו לבצע משימות פיזיות מורכבות באמצעות למידה של תנועות אדם.

הסרטון עורר דיון ברשת סביב האפשרות ש־AI יגיע גם למקצועות מסורתיים. אחד הגולשים כתב: "לא משנה כמה הטכנולוגיה תתקדם, אני מעדיף לסמוך על ספר אנושי עם ידיים רועדות מאשר על רובוט עם עדכון תוכנה".

גולש אחר סיכם: "אני באמת לא סומך על רובוט שיגזור לי את השיער או הזקן. אני סומך רק על הספר שלי".