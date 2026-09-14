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תקף את המהנדס

קונג פו פרוע: רובוט יצא משליטה במהלך בדיקה שגרתית | צפו

בדיקה שגרתית יצאה משליטה במפעל בסין: הרובוט העיף את הטלפון מידו של המהנדס ואז ביצע בעיטה מסתובבת | בסיום הוא עוד הספיק להשתחוות למצלמה (מעניין)

רגע מלחיץ במפעל של חברת הרובוטיקה הסינית יוניטרי: רובוט דמוי אדם יצא משליטה במהלך בדיקת תנועה, תקף את המהנדס שהיה מולו והעיף מידו את הטלפון.

מצלמת אבטחה תיעדה את האירוע, שהתרחש ב־7 בספטמבר במפעל החברה בשאושינג שבסין.

בתיעוד נראה המהנדס כשהוא מתחיל את בדיקת התנועה, אלא שאז הרובוט מתחיל לנוע באופן בלתי צפוי. הוא שולח את רגלו לעבר הטלפון שבידי המהנדס ומעיף אותו מידו בתנועה שנראית כמו תרגיל קונג־פו. מיד לאחר מכן הרובוט מבצע בעיטה מסתובבת נוספת, שכבר אינה פוגעת במהנדס.

לאחר ההשתוללות, הרובוט פשוט משתחווה כאילו סיים הופעה מתוכננת. המהנדס, מצדו, הצליח להתרחק מהמכונה ולא נפגע באירוע.

האירוע אינו הראשון שבו רובוטים של יוניטרי מתנהגים באופן בלתי צפוי. במאי 2025 רובוט מדגם H1, שהיה תלוי במנוף במהלך בדיקה, החל להשתולל ולחבוט ללא שליטה, ואף הפיל ציוד שהיה בסביבתו. בפברואר 2026 רובוט של החברה הסתער באופן פתאומי לעבר צופים במהלך מופע בטיינג'ין. בשני המקרים הועלתה האפשרות שמדובר בתקלה בתוכנה.
תקיפהסיןסרטון ויראלירובוטמעבדה

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