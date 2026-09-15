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כבר צרות: הארי ומייגן נאלצו להוציא את ילדיהם מבית הספר אחרי יומיים - וזו הסיבה

הארי ומייגן, הזוג הנסיכותי (לשעבר) נאלצו להוציא את ילדיהם מבית הספר אליו שובצו לאחר שובם לבריטניה, יומיים בלבד לאחר שנכנסו ללמוד בו | הסיבה המפתיעה למהלך החריג שנחשף היום בממלכה (חדשות) 

הנסיך הארי (שאטרסטוק)

המעבר לבריטניה אחרי שנים של מגורים בארצות הברית לא עבר חלק עבור הארי ומייגן, כאשר נראה כי כבר בתחילת הדרך נתקלים השניים בבעיות לא מעטות עם נסיונם להשתלב מחדש בחיי הממלכה.

לפי דיווח שמתפרסם היום (שלישי), הארי ומייגן נאלצו להוציא את ילדיהם מבית הספר החדש אליו שובצו עם תחילת שנת הלימודים, בגלל חששות לביטחונם האישי.

נושא אבטחתם של הארי ומייגן עלה שוב ושוב לכותרות בעקבות דרישתם של השניים לקבל אבטחה כבני מלוכה, למרות החלטת המלך לנשל אותם מתואר "בני מלוכה עובדים". במילים אחרות, השניים עדיין נחשבים לנסיכים מתוקף הדם הכחול הזורם לכאורה בעורקיהם (...), אולם אינם זכאים לתנאים מיוחדים משום שמעשיהם אינם מייצגים עוד את המונרכיה הבריטית.

כך או כך, מהדיווח עולה כי צוות האבטחה הפרטי של משפחת סאסקס היה מודאג מכך שהמרחק והפקקים הכבדים במסלול ההסעות המקורי לבית הספר הקשו על האבטחה.

בשם בני הזוג נמסר כי הם "נותרים אסירי תודה לכל המורים והצוות על האהבה, הדאגה והמאמץ שהפגינו למשפחתם", והדגישו כי "אין לפרש בשום אופן החלטה זו כהשתקפות על בית הספר או על הטיפול יוצא הדופן שקיבלו הילדים שם."

לפי הדיווח, הפקקים הכבדים בהם ידועה העיר לונדון מנעה מההורים את האפשרות להסיע את הילדים עם רכב נוסף שיועד לטובת אבטחתם, מה שאילץ אותם להחליף בית ספר במהרה - תוך יומיים בלבד.

מקורב לבני הזוג הוסיף כי "ההחלטה שהילדים יעברו לבית ספר התקבלה לאחר דיון עם צוות האבטחה של המשפחה בנוגע להיבטים המעשיים של הסידורים הנוכחיים שלהם".

ב-BBC דווח עוד כי המשפחה צפויה לעבור תסקיר ביטחוני חדש שיבחן את זכאותם למימון ציבורי לאבטחתם כאזרחים פרטיים מאוימים, כהמלצת המלך שלא להעניק להם פריווילגיה מיוחדת.

לבני הזוג שני ילדים, ארצ'י, וליליבת הקרויה על שם סבתה המלכה המנוחה, וכעת נותר לבחון אם ההורים ושני הילדים זכאים לאבטחה לפי הקריטריונים היבשים, כולל בחינה של שעות הנסיעה, המסלולים ופרמטרים נוספים.

אמש (שלישי), פרסמה הדוכסית מסאסקס ברכת יום הולדת לבעלה הארי שחוגג 42 אביבים. למרות הדיווחים על קשיים בין בני הזוג, בינתיים נראה כי השניים לפחות מנסים לשדר זוגיות יציבה.

מייגן מרקלהנסיך הארימשפחת המלוכה הבריטית

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