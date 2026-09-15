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אשת הברזל של איטליה בניצחון ענק: החוק החדש עבר - והמדינה סוערת

ראש הממשלה של איטליה ג'ורג'יה מלוני הובילה אמש ניצחון גדול בסנאט כאשר החוק בו תמכה שישנה את שיטת הבחירות במדינה עבר ברוב גדול | השמאל באופוזיציה טוען לשינוי כללי המשחק וניסיון לכפות את המשך כהונתה של אשת הברזל האיטלקית (חדשות) 

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני (צילום: shutterstock)

הסנאט באיטליה אישר ביום שלישי רפורמה שנויה במחלוקת בחוק הבחירות ברוב של 113 קולות מול 71 מתנגדים, מהלך שעורר ביקורת חריפה מצד האופוזיציה השמאלנית במדינה. יריביה של ראש הממשלה ג'ורג'ה מלוני מאשימים אותה בשינוי כללי המשחק במטרה לשפר את סיכוייה לזכות בבחירות שיתקיימו בשנה הבאה.

הקואליציה השמרנית של מלוני קידמה שיטת הצבעה פרופורציונלית מלאה שתעניק רוב פרלמנטרי אוטומטי לכל ברית שתחצה רף של 42 אחוזים מהקולות. התומכים טוענים שהמהלך יבטיח יציבות פוליטית במדינה הידועה בממשלותיה קצרות הטווח, בעוד שהחוק דורש כעת אישור סופי בבית הנבחרים התחתון.

ההיגיון מאחורי היוזמה די ברור: שיטת הבחירות הקובעת רוב לפי כמות מצביעים יוצרת מצב בעייתי בו למפלגה הנבחרת אין אפשרות להקים קואליציה או ממשלה, בעיה שהישראלים מכירים היטב בכל מערכת בחירות. הפתרון של האיטלקים מעניק יכולת אוטומטית להקים ממשלה כאשר רוב העם נתן את קולו למפלגה מסוימת, במקום להזדקק לתמיכתם של מפלגות קטנות שסוחטות את ראש הממשלה הנבחר.

חברי האופוזיציה הגיבו בחריפות להצבעה והניפו שלטים שעליהם נכתב "לא לחוק ההונאה". ראש הממשלה לשעבר מטאו רנצי אמר בהקשר זה: "זה לא קשור ליציבות. אתם עושים את זה כי אתם מאמינים שיש סיכון שתפסידו את הבחירות הבאות".

החוק החדש צפוי לבטל את אזורי הבחירה הרובניים הקיימים וכפה על הבריתות להציג מועמד מוסכם לראשות הממשלה טרם ההצבעה. מומחה הסקרים רדו פונדה התייחס לכך ואמר: "זה עשוי להיות בעייתי עבור המרכז-שמאל, להוביל פוטנציאלית למאבק מנהיגות מוקדם ולחשוף מחלוקות שעלולות להחליש את הגוש".
בחירותאיטליהג'ורג'יה מלוני

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