שיחת היום בבריטניה עוסקת בשאלה אם הנסיך הארי המסוכסך קשות עם משפחת המלוכה, יבקר את אביו המלך החולה במחלת הסרטן | הנסיך לא ביקר בממלכה מזה יותר משנה וחצי, והבריטים נחלקים בין תומכי השלום לשונאי הנסיך שקרא תיגר על הכתר (בעולם)
ארה"ב פרסמה אמש את מסמכי בקשת הויזה של הנסיך הארי, כשמונים עמודים של מסמכים בירוקרטיים | המסמכים פורסמו לבקשת ארגון שביקש לחשוף אם הנשיא הודה במסמכים בשימוש בחומרים אסורים, בהתאם למה שפרסם בספר שלו "ספייר" | אלא שרוב הפרטים הושחרו, באופן שלא ניתן לדעת אם הנסיך שיקר לארה"ב (חדשות, בעולם)
הנסיך הארי, שבחר לעזוב את משפחת המלוכה לטובת חיי פאר בארה"ב, מבקר בימים אלו בממלכה לרגל אירוע של יוצאי צבא | למרות התקווה כי ברקע מחלת המלך וכלתה הנסיכה, יתקרב בחזרה הנסיך הארי למשפחת המלוכה, הוד מלכותו הודיע כי לא יפגוש את בנו - בגלל יומן עמוס (בעולם)