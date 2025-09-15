הנסיך הארי פגש ביום רביעי האחרון את אביו, המלך צ'ארלס השלישי, במעון קלרנס האוס בלונדון, במפגש פנים אל פנים ראשון מזה 19 חודשים. המפגש הפרטי, שנמשך 54 דקות.

הנסיך הארי, שנמצא בביקור בן ארבעה ימים בבריטניה, הגיע לקלרנס האוס בשעה 17:20 ועזב בשעה 18:14. לאחר המפגש, כשנשאל על מצבו של אביו, השיב הארי: "כן, הוא נהדר, תודה". המלך, שעדיין עובר טיפולים למחלת הסרטן, הגיע ללונדון מבלמורל במיוחד כדי להיפגש עם בנו הצעיר.

היחסים בין הדוכס מסאסקס לאביו ידעו עליות ומורדות מאז שהארי ואשתו מייגן עזבו את החיים המלכותיים ועברו לקליפורניה בשנת 2020. המתח העמיק בעקבות סדרת ראיונות טלוויזיונים, סרט דוקומנטרי בנטפליקס וספרו האוטוביוגרפי "ספייר", שבהם הארי הביע תלונות פומביות כלפי משפחת המלוכה. המפגש הקודם בין האב לבן התרחש בפברואר 2024, אז הגיע הארי ללונדון לאחר שקיבל את החדשות על אבחון הסרטן של אביו.

המפגש הנוכחי מגיע לאחר שהנסיך הארי הביע תקווה לפיוס עם משפחתו בראיון ל-BBC במאי האחרון, אז אמר: "החיים יקרים. אני לא יודע כמה זמן נותר לאבי". סימנים להפשרה ביחסים נראו כבר בחודש יולי, כאשר יועצים בכירים של המלך והארי תועדו יחד בלונדון, אירוע שדווח כצעד ראשוני לפתיחת ערוצי תקשורת.

במהלך ביקורו הנוכחי, הארי גם הניח זר פרחים בטירת וינדזור ביום שני לזכר סבתו המלכה אליזבת השנייה, בציון שלוש שנים למותה. הוא השתתף בטקס פרסי WellChild, ולאחר המפגש עם אביו, המשיך לאירוע עבור משחקי האינוויקטוס, תוכנית התומכת באנשי שירות וחיילים משוחררים פצועים וחולים.

למרות המפגש החם יחסית, הארי נותר מרוחק מאחיו הבכור, הנסיך וויליאם. עמו לא נפגש.