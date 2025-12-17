כיכר השבת
חלום של עבודה: קמפיין ויראלי של חברת מזרנים כבש את הרשת | צפו

לקבל תשלום כדי לישון נשמע כמו בדיחה - אבל סרטון ויראלי שצולם בהודו מציג אדם שהפך את זה למציאות |כחלק מקמפיין פרסומי יצירתי לקידום מותג של חברת מזרנים (חדשות בעולם) 

הקמפיין של חברת המזרנים האינדונזית (צילום: רשתות חברתיות)

"לקבל תשלום כדי לישון כל היום" היא תגובה נפוצה כששואלים אנשים על משרת החלומות שלהם. אולם, סרטון ויראלי שתועד בבנגלור שבהודו, מציג לכאורה אדם שהפך את החלום הזה למציאות. הסרטון, שצולם על ידי עובר אורח ברחוב, מציג גבר ישן בשלווה בתוך משאית תצוגה שנוסעת ברחובות העיר.

מדובר בחלק מקמפיין שיווקי יצירתי לקידום מזרן. המשאית עברה שינוי כך שתיראה כ"חדר שינה נייד" ומציגה את המוצר באופן חי. חדר התצוגה המאולתר מעוצב כחדר שינה קטן עם מיטה, מיזוג אוויר ואפילו טלוויזיה. מטרת הפעלול השיווקי, היא להראות שהמזרן כל כך נוח שניתן לישון עליו בכל מקום, אפילו תוך כדי דהירה או עצירה בפקקים. על צד הרכב מופיעה הכרזה: "שינה טובה יותר מתחילה כאן" המקדמת מזרן היברידי ענן.

ככל שהתברר אותו שחקן קיבל שכר "לישון 9 שעות ביום" במסגרת קמפיין של חברת מזרנים אינדונזית בשם Domi Bed.

התגובות רשת היו עוקצניות ומשעשעות: משתמש אחד כתב: "אני אפילו אעשה כאן התמחות ללא תשלום, קחו אותי בבקשה". אחר השתמש בציטוט: "אבא, אולי ארוויח פחות כסף, אבל אהיה מאושר". היו אף משתמשים שהעלו ספקולציה כי ייתכן והאיש הוא "עובד משמרת לילה" שמנצל את ההזדמנות למנוחה תוך כדי קידום המוצר. כך או כך, הרעיון של לישון על חשבון העבודה היה נדמה לכולם ממש כמו חלום.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

