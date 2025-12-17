תיעוד דרמטי: טיגריס הצליח להימלט ברגע האחרון ממלתעות התנין 

סרטון ויראלי משמורת הטיגריסים ג’ים קורבט שבהודו, מציג מפגש דרמטי שבו טיגריס נמלט ברגע האחרון מתקיפת תנין על גדות נהר הגנגס.

בתיעוד, שצולם בידי תיירים במהלך ספארי בג’ונגל, נראה הטיגריס ניגש לנהר כדי לשתות מים, כאשר תנין שהסתתר במים זינק לעברו בהפתעה. הרגע המותח נמשך שניות ספורות בלבד, אך בזכות זריזות ותגובה מהירה הצליח הטיגריס לקפוץ לאחור, ולהימלט מלהפוך לטרף.

נהר הגנגס הממוקם בצפון הודו מהווה בית גידול טבעי לבעלי חיים גדולים רבים, בהם טיגריסים ותנינים, ואינטראקציות מסוג זה, אף שהן נדירות, הן חלק ממארג החיים של היער.

מנהל שמורת ג’ים קורבט, סאקט בדולה, שיתף גם הוא את הסרטון ברשת X והדגיש כי מדובר בהתנהגות טבעית של חיות בר באזור שבו ידועה נוכחותם של תנינים. רשויות היער קראו למבקרים להקפיד על כללי הבטיחות בפארק, לשמור על מרחק בטוח מבעלי החיים ולהימנע מהפרעה לבתי הגידול הטבעיים.