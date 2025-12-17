כיכר השבת
תיעוד דרמטי: טיגריס הצליח להימלט ברגע האחרון ממלתעות התנין 

סרטון ויראלי מציג מפגש דרמטי שבו טיגריס נמלט ברגע האחרון מתקיפת תנין על גדות נהר הגנגס בהודו | הרגע המותח נמשך שניות ספורות בלבד, אך בזכות תגובה מהירה הצליח הטיגריס לקפוץ לאחור (בעולם)

המפגש הדרמטי בין התנין לטיגריס (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

סרטון ויראלי משמורת הטיגריסים ג’ים קורבט שבהודו, מציג מפגש דרמטי שבו טיגריס נמלט ברגע האחרון מתקיפת תנין על גדות נהר הגנגס.

בתיעוד, שצולם בידי תיירים במהלך ספארי בג’ונגל, נראה הטיגריס ניגש לנהר כדי לשתות מים, כאשר תנין שהסתתר במים זינק לעברו בהפתעה. הרגע המותח נמשך שניות ספורות בלבד, אך בזכות זריזות ותגובה מהירה הצליח הטיגריס לקפוץ לאחור, ולהימלט מלהפוך לטרף.

נהר הגנגס הממוקם בצפון הודו מהווה בית גידול טבעי לבעלי חיים גדולים רבים, בהם טיגריסים ותנינים, ואינטראקציות מסוג זה, אף שהן נדירות, הן חלק ממארג החיים של היער.

מנהל שמורת ג’ים קורבט, סאקט בדולה, שיתף גם הוא את הסרטון ברשת X והדגיש כי מדובר בהתנהגות טבעית של חיות בר באזור שבו ידועה נוכחותם של תנינים. רשויות היער קראו למבקרים להקפיד על כללי הבטיחות בפארק, לשמור על מרחק בטוח מבעלי החיים ולהימנע מהפרעה לבתי הגידול הטבעיים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

