איבדו מיליוני בוחרים

הדמוקרטים בצרות: המדינה שהייתה כחולה במשך שנים רשמה מהפך דרמטי

המפלגה הדמוקרטית מתמודדת בשנים האחרונות עם ירידה במספר הבוחרים שלה במספר מדינות בארצות הברית | צפון קרוליינה, שבמשך עשרות שנים, היו בה יותר בוחרים רשומים למפלגה הדמוקרטית מאשר למפלגה הרפובליקנית, נמצאת כעת על סף מהפך | ניתוח של ה'ניו יורק טיימס' מצא, כי בין השנים 2020 ל־2024 איבדו הדמוקרטים כ־2.1 מיליון בוחרים רשומים ב־30 מדינות (בעולם)

הנשיא טראמפ בעצרת בחירות. אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

המפלגה הדמוקרטית מתמודדת בשנים האחרונות עם ירידה במספר הבוחרים הרשומים שלה במספר מדינות ב, אך מדינת מפתח אחת במיוחד נראית כמי שעומדת בפני שינוי היסטורי.

צפון קרוליינה, שבמשך עשרות שנים היו בה יותר בוחרים רשומים למפלגה הדמוקרטית מאשר למפלגה הרפובליקנית, נמצאת כעת על סף מהפך.

לפני עשר שנים היו בצפון קרוליינה כמעט שלושת רבעי מיליון דמוקרטים רשומים יותר מאשר רפובליקנים. כיום הפער הזה הצטמצם בצורה דרסטית, והוא עומד על קצת יותר מאלף בוחרים בלבד, על פי הנתונים העדכניים במועצת הבחירות של המדינה.

חבר הקונגרס ריצ’רד הדסון, רפובליקני מצפון קרוליינה, טען כי בוחרים ברחבי המדינה דוחים את סדר היום הכושל של הדמוקרטים ובוחרים בהנהגה רפובליקנית. לדבריו, השינוי הזה לא קרה בן לילה, אלא הוא תוצאה של שנים של ממשל רפובליקני המבוסס על "היגיון בריא", והצעת פתרונות רציניים לסוגיות החשובות לציבור.

מוקדם יותר השנה, לקראת מערכת הבחירות שנערכה בנובמבר ושבה נרשמו דווקא ניצחונות דמוקרטיים נרחבים במספר מדינות, ניתוח של הניו יורק טיימס מצא כי בין השנים 2020 ל־2024 איבדו הדמוקרטים כ־2.1 מיליון בוחרים רשומים ב־30 מדינות שעוקבות אחרי נתוני רישום לבחירות. באותה תקופה הרפובליקנים הוסיפו כ־2.4 מיליון בוחרים רשומים.

בצפון קרוליינה עצמה, בין השנים 2005 ל־2015, הפער בין מספר הרפובליקנים והדמוקרטים הרשומים נותר יחסית יציב ועמד על כ־670 אלף לטובת הדמוקרטים. אולם החל משנת 2015 הפער הזה החל להצטמצם. חמש שנים לאחר מכן, בשנת 2020, הוא כבר ירד לפחות מ־380 אלף, וכעת הצטמק ל־1,216 בלבד, לפי רישומי הבוחרים העדכניים של מועצת הבחירות במדינה.

יו”ר הוועד הלאומי הרפובליקני ג’ו גרוטרז טען כי צפון קרוליינה עוברת "שינוי היסטורי", וכי היתרון הדמוקרטי במדינה קרס. לדבריו, הבוחרים דחו את קמלה האריס בשנה שעברה וממשיכים באותו כיוון, כשהם מפנים עורף למדיניות הכושלת של הפוליטיקאים הדמוקרטים הבכירים במדינה.

