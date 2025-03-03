גופת נוסע סמוי נמצאה בנמל התעופה בצפון קרוליינה, בתוך תא כן הנסע של מטוס American Airlines שהגיע בטיסה מאירופה | הגופה אותרה על ידי טכנאי תחזוקה במהלך בדיקה שגרתית בהאנגר | היחידה לחקירות פליליות פתחה בחקירת נסיבות המקרה, אך בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על זהות הנוסע או שדה המוצא המדויק באירופה (תעופה)
גל שריפות פרץ אמש במדינות צפון ודרום קרוליינה שבארצות הברית. בדרום קרוליינה פרצו יותר מ-175 שריפות, שכילו כ-17 קמ"ר, התושבים אולצו להתפנות מבתיהם באזורים שונים במזרח המדינה | עם זאת, לא נשרפו מבנים ולא דווח על נפגעים נכון ליום ראשון בבוקר (בעולם)