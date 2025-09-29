דרמה אירעה אמש (ראשון) בנמל התעופה שארלוט דאגלס (CLT) שבצפון קרוליינה, כאשר גופת נוסע סמוי נמצאה בתא כן הנסע של מטוס American Airlines שהגיע בטיסה מאירופה. הגופה אותרה בבוקר על ידי טכנאי תחזוקה במהלך בדיקה שגרתית בהאנגר.

המשטרה המקומית (CMPD) הודיעה כי הנוסע הוכרז מת במקום. היחידה לחקירות פליליות פתחה בחקירת נסיבות המקרה, אך בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על זהות הנוסע או שדה המוצא המדויק באירופה.

המטוס הגיע לאחד מתוך שישה היעדים האירופיים של אמריקן לשארלוט: לונדון (LHR), פרנקפורט (FRA), דבלין (DUB), מדריד (MAD), מינכן (MUC) או רומא (FCO).

"אנו משתפים פעולה עם רשויות אכיפת החוק בחקירתן", אמר נציג אמריקן איירליינס. "אנו עצובים מאוד לשמוע את החדשות הללו ונסייע לחקירת משטרת שרלוט-מקלנבורג ככל שיידרש", מסר דובר שדה התעופה שרלוט-דאגלס. גורמים רשמיים בשדה התעופה מסרו כי הפעילות נמשכת כרגיל.

הקפטן זלזל והחברה תשלם מיליונים: חברת התעופה תפצה נוסע שנפצע בטיסה איציק אברהם | 28.09.25

טרגדיות מסוג זה אינן נדירות. מרבית הנוסעים הסמויים בתאי כן הנסע מוצאים את מותם בשל מחסור בחמצן, קור עז ולחץ אוויר נמוך. על פי נתוני ה-FAA, פחות מרבע מהנוסעים הסמויים ששרדו את דרכם באוויר הגיעו ליעדם בחיים.

על פי נתונים של קרן הבטיחות בתעופה (FSF) וארגון חברות התעופה הבינלאומי (IATA), שיעור תמותה של מעל 75% במקרים של מסתננים בתאי גלגלים, ורשות התעופה הפדרלית בארה"ב (FAA) תיעדה יותר מ-125 מקרים ידועים של מסתננים ברחבי העולם מאז 1947, שפחות מאחד מכל ארבעה מהם ניצלו. רק בשבוע האחרון דווח על נער אפגני ששרד טיסה מקאבול לדלהי כשהוא מסתתר בכן גלגלי המטוס ושרד.