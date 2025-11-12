גלוריאנה סמואל תובעת את חברת התעופה אמריקן איירליינס בטענה כי המלווה שלה מטעם החברה נטש אותה בכיסא גלגלים בשער במיאמי, ובשל כך החמיצה את טיסתה, וכתוצאה מכך נותרה לבלות את הלילה בכיסא בחדר קר בשדה התעופה. מאז היא סובלת מנפיחות, כאבים בזרועות ולחץ דם גבוה, מה שהחמיר את מצבה הרפואי הקיים.

על פי התביעה, באפריל 2025, סמואל הזמינה טיסה מנמל העופה בסנט קרואה שבאיי הבתולה למיאמי ומשם לטמפה שבפלורידה בחברת אמריקן איירליינס וביקשה סיוע בכיסא גלגלים עקב מצבה הרפואי המורכב.

לאחר הנחיתה בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי, סייעו לה בתחילה מטפלת בכיסא גלגלים, אך שם נטשו אותה בכיסא הגלגלים בשער לטיסה שלה לטמפה. לאחר שנשארה שם, היא החמיצה את הטיסה.

לדבריה, היא קיבלה טיסה מחדש לבוקר שלמחרת. היא ביקשה מלון, אך נאמר לה שלא – והיא מספרת שהופנתה לחדר ציבורי קר בשדה התעופה וישנה בכיסא למשך הלילה, מה שגרם לנפיחות בכפות רגליה ובעיניה; כאב בזרוע שמאל מהשענת ראשה בלילה; ולחץ דם מוגבר, שהחמיר את מצבה הרפואי.