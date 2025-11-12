באמצע הטיסה: הממצא המדאיג בשמשת המטוס שאילץ את הטייסים לנחות

טיסה של אמריקן איירליינס שהייתה בדרכה משדה התעופה הבינלאומי שיקגו או'הייר לשדה התעופה הלאומי רונלד רייגן בוושינגטון, נאלצה לסטות ממסלולה לשדה התעופה קולומבוס באוהיו עקב שמשה סדוקה בתא הטייס. כל הנוסעים הועברו למטוס אחר.

האירוע התרחש בליל שני, 10 בנובמבר, כאשר טיסה מס' 4435, שפעלה במסגרת שירות של אמריקן איגל, המריאה משיקגו בשעה 21:26 שעון מקומי לאחר עיכובים הקשורים לעומס באו'הייר. בזמן טיסה לכיוון וושינגטון, צוות הטיסה הבחין בסדק בשמשה החיצונית של תא הטייס בצד של הקצין הראשון.

בהתאם לנהלי בטיחות סטנדרטיים, הטייסים הכריזו על מצב חירום ותיאמו עם בקרת התנועה האווירית של קולומבוס כדי להסיט את המטוס לבדיקה.

על פי חילופי בקרת התנועה האווירית, הצוות אישר שרק השכבה החיצונית של השמשה הקדמית נסדקה, בעוד שהשמשה הפנימית נותרה שלמה, תוך שמירה על לחץ אווירי בתא הנוסעים. המטוס נחת בשלום בשדה התעופה קולומבוס זמן קצר לאחר 23:00.

בהצהרה רשמית, חברת התעופה מסרה כי הטיסה "חוותה בעיה מכנית בשמשה הקדמית ונחתה בשלום בקולומבוס לאחר שהופנתה מחדש".