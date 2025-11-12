כיכר השבת
שעתיים של דרמה

באמצע הטיסה: הממצא המדאיג בשמשת המטוס שאילץ את הטייסים לנחות

טיסה שגרתית של אמריקן איירליינס שהייתה בדרכה לוושינגטון, נאלצה לסטות ממסלולה עקב שמשה סדוקה בתא הטייס, כל הנוסעים הועברו למטוס אחר | על פי בקרת התנועה האווירית, רק  השכבה החיצונית של השמשה הקדמית נסדקה, בעוד שהפנימית נותרה שלמה, תוך שמירה על לחץ אווירי בתא הנוסעים (תעופה)

הטייסים והחלון המנופץ (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

טיסה של אמריקן איירליינס שהייתה בדרכה משדה התעופה הבינלאומי שיקגו או'הייר לשדה התעופה הלאומי רונלד רייגן בוושינגטון, נאלצה לסטות ממסלולה לשדה התעופה קולומבוס באוהיו עקב שמשה סדוקה בתא הטייס. כל הנוסעים הועברו למטוס אחר.

האירוע התרחש בליל שני, 10 בנובמבר, כאשר טיסה מס' 4435, שפעלה במסגרת שירות של אמריקן איגל, המריאה משיקגו בשעה 21:26 שעון מקומי לאחר עיכובים הקשורים לעומס באו'הייר. בזמן טיסה לכיוון וושינגטון, צוות הטיסה הבחין בסדק בשמשה החיצונית של תא הטייס בצד של הקצין הראשון.

בהתאם לנהלי בטיחות סטנדרטיים, הטייסים הכריזו על מצב חירום ותיאמו עם בקרת התנועה האווירית של קולומבוס כדי להסיט את המטוס לבדיקה.

על פי חילופי בקרת התנועה האווירית, הצוות אישר שרק השכבה החיצונית של השמשה הקדמית נסדקה, בעוד שהשמשה הפנימית נותרה שלמה, תוך שמירה על לחץ אווירי בתא הנוסעים. המטוס נחת בשלום בשדה התעופה קולומבוס זמן קצר לאחר 23:00.

בהצהרה רשמית, חברת התעופה מסרה כי הטיסה "חוותה בעיה מכנית בשמשה הקדמית ונחתה בשלום בקולומבוס לאחר שהופנתה מחדש".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר