מהומה בטיסה: נוסע התפרע ואיים כי ברשותו פצצה ונשק חם | תיעוד

טיסה של חברת התעופה המקסיקנית 'וולריס' סטתה ממסלולה לשדה התעופה הבינלאומי של מונטריי, לאחר שנוסע על הסיפון יצר מהומה בתא הנוסעים ואיים כי ברשותו פצצה ואף נשק חם בזמן שהמטוס שייט בשמיים ב-11 בנובמבר. עם נחיתת המטוס עלו שוטרים על הסיפון ועצרו את הנוסע.

התקרית התרחשה בליל שלישי, כאשר טיסה 3382 של וולריס מהעיר טיחואנה השוכנת על גבול ארצות הברית–מקסיקו, לורקרוז שבמפרץ מקסיקו, נאלצה לבצע נחיתת חירום במונטריי. על פי מקורות, הנוסע החל להתווכח עם הצוות ועם נוסעים אחרים.

כאשר צוות האוויר קרא לו להישאר רגוע, הוא הגיב באיום פצצה לכאורה וטען כי הוא נושא נשק חם, מה שעורר אזעקה על הסיפון. הוא נעצר עם הגעתו, בעוד שטרמינל A של מונטריי (MTY) נותר סגור למשך 45 דקות כאמצעי מניעה.