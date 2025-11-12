כיכר השבת
המטוס נחת נחיתת חירום

מהומה בטיסה: נוסע התפרע ואיים כי ברשותו פצצה ונשק חם | תיעוד

מהומה ובהלה פרצה בטיסה פנימית בשמי מקסיקו, לאחר שנוסע על הסיפון החל להשתולל בתא הנוסעים ואיים כי ברשותו פצצה ואף נשק חם | עם נחיתת המטוס עלו שוטרים על הסיפון ועצרו את הנוסע | הטרמינל נסגר למשך זמן | כך נראו רגעי המעצר (תעופה)

המעצר על המטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

טיסה של חברת התעופה המקסיקנית 'וולריס' סטתה ממסלולה לשדה התעופה הבינלאומי של מונטריי, לאחר שנוסע על הסיפון יצר מהומה בתא הנוסעים ואיים כי ברשותו פצצה ואף נשק חם בזמן שהמטוס שייט בשמיים ב-11 בנובמבר. עם נחיתת המטוס עלו שוטרים על הסיפון ועצרו את הנוסע.

התקרית התרחשה בליל שלישי, כאשר טיסה 3382 של וולריס מהעיר טיחואנה השוכנת על גבול ארצות הברית–מקסיקו, לורקרוז שבמפרץ מקסיקו, נאלצה לבצע נחיתת חירום במונטריי. על פי מקורות, הנוסע החל להתווכח עם הצוות ועם נוסעים אחרים.

כאשר צוות האוויר קרא לו להישאר רגוע, הוא הגיב באיום פצצה לכאורה וטען כי הוא נושא נשק חם, מה שעורר אזעקה על הסיפון. הוא נעצר עם הגעתו, בעוד שטרמינל A של מונטריי (MTY) נותר סגור למשך 45 דקות כאמצעי מניעה.

