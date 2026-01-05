החולייה ששדדה תחנות דלק בצפון - נעצרה "על חם" | תיעוד

במשטרת ישראל התקבלו בחודשים האחרונים מספר דיווחים על אירועי שוד בעלי מאפיינים זהים, בהם הגיעו זוג חשודים לתחנות דלק באזור העמקים והסביבה בשעת לילה מאוחרת ושדגו באיומי אקדח וסכין כסף מזומן ומוצרים נוספים מהמוכרנים במקום.

מיד עם ההבנה כי מדובר באירועים המתבצעים בדפוס פעולה דומה, הוחלט להעביר את הטיפול בפרשה ליחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב העמקים.

במהלך החקירה אספו חוקרי היחידה ממצאים שונים מהם עלה החשד כי העומדים מאחורי המעשים הינם שני תושבי אום אל פאחם בני 19.

בתאריך 10/12/25, לאחר שבוצעו כבר ארבעה מקרי שוד באזור, ביצעו בלשי הימ"ר פעילות נגד השניים. במהלך הפעילות ולאחר שהתקבלה אינדיקציה לכניסת החשודים לתוך תחנת דלק, הצליחו הכוחות לבצע את מעצרם השניים שניות לאחר שביצעו שוד נוסף של תחנת דלק בו שדדו באיומים כסף, סיגריות ומוצרים נוספים.