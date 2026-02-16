חשוד נעצרהשוטרים נדהמו: זה מה שנתפס בתוך תיבת קלפי בחירות תמימה ביישוב | צפוהמשטרה מעדכנת היום (שני) כי עצרה תושב ערערה בן 63 בחשד להסלקת נשקים, תחמושת ולבנת חבלה בתוך קלפיות בחירות במגרש כדורגל שביישוב | צפו מתיעוד המעצר ותפיסת הנשק המוסלק (משטרה)קרקובי רוזןכיכר השבת | 16:28זה מה שנתפס בתוך תיבת הקלפי - צילום: דוברות המשטרהזה מה שנתפס בתוך תיבת הקלפי| צילום: צילום: דוברות המשטרה10100:00/1:02זה מה שנתפס בתוך תיבת הקלפי (צילום: דוברות המשטרה)מעצרהברחת נשקערערההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:"ווי ווי ווי": החליט לנקום בשוטר שתפס אותו בכביש - ומתח את המשטרהקובי אטינגר|11.02.26אשת האברך שנעצר זועמת: "מתעללים בו בכלא, אכל רק פירות וירקות"חנני ברייטקופף|11.02.26לא ייאמן: זה החשוד שתועד משתתף בקטטה ההמונית באופקים עם מסור חשמליקובי רוזן|09.02.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:המונית נעצרה - והשוטרים שלפו את הנוסעים החשודים | תיעוד דרמטיקובי רוזן|09.02.26יורים באוויר, ברגל - ובעיטה: כך מטפלים ברוסיה בתוקף חמוש | תיעודבני סולומון|09.02.26המשטרה עצרה זמר מפורסם; זה מה שמצאו אצלו - בניגוד לחוקיאיר טוקר|08.02.26
