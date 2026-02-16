חשוד נעצר השוטרים נדהמו: זה מה שנתפס בתוך תיבת קלפי בחירות תמימה ביישוב | צפו המשטרה מעדכנת היום (שני) כי עצרה תושב ערערה בן 63 בחשד להסלקת נשקים, תחמושת ולבנת חבלה בתוך קלפיות בחירות במגרש כדורגל שביישוב | צפו מתיעוד המעצר ותפיסת הנשק המוסלק (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 16:28