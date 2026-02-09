יממה לאחר שהופץ התיעוד הדרמטי מאופקים בו נראו מספר אנשים כשהם מתעמתים בפראות, כאשר אחד מהם מחזיק בידו מסור חשמלי, היום דווח כי החשוד שצולם עם המסור החשמלי - הוא חבר מועצה מקומית בנגב. שוטרי מרחב נגב עצרו עד כה תשעה מעורבים. שישה חשודים יובאו להארכת מעצר, ובהם גם חבר המועצה.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר בN12, הקטטה החלה סמוך לשעה 14:00, על רקע סכסוך דמים בין שני פלגים מאותה המשפחה בערערה שבנגב, בעקבות חיסול בשנה שעברה. 3 דקות לאחר קבלת הדיווח, שוטרי משטרת אופקים הגיעו למקום ועצרו את תשעת המעורבים. על פי ההבנה במשטרה, הם נתקלו זה בזה באתר בניה ואז פרצה הקטטה, ולא היה אירוע מתוכנן.

האירוע תועד על ידי תושבי האזור ובו נראים גברים דוהרים עם רכבים בפראות ומיידים אבנים אחד על השני, כאשר אחד מהם עם מסור חשמלי. בתיעוד האירוע נשמעת תושבת אופקים צועקת: "פתחו פה אינתיפאדה, טנדרים באים מרחוק. אימא'לה, באו עם מסור חשמלי".

על פי דוברות המשטרה, "שוטרי תחנת אופקים, הוזעקו בשעות הצהריים, בעקבות דיווח אודות קטטה רבת משתתפים סמוך לאתר בנייה בעיר אופקים".

לפי ההודעה, "בהגעת השוטרים למקום, עיכבו לחקירה שישה חשודים בחשד כי היו מעורבים באירוע". מחקירת האירוע עלה כי הרקע היה סכסוך בין משפחות מהיישוב ערוער. בתום החקירה נעצרו שני חשודים, ובכוונת המשטרה להביאם מחר בפני בימ״ש השלום באר שבע ולבקש את הארכת מעצרם.