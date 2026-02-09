כיכר השבת
כך זה נראה

לא ייאמן: זה החשוד שתועד משתתף בקטטה ההמונית באופקים עם מסור חשמלי

המשטרה עצרה חבר מועצה בנגב ביישוב ערערה בחשד שאחז אתמול במסור חשמלי בקטטה שאירעה אמש באופקים, סמוך לאתר בנייה בעיר | בנוסף, המשטרה עצרה עוד חשוד שהשתתף בקטטה, בהמשך לשני מעצרים שבוצעו אתמול (משטרה)

1תגובות
הקטטה החריגה באופקים
הקטטה החריגה באופקים| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
הקטטה החריגה באופקים (צילום: לפי סעיף 27א)

יממה לאחר שהופץ התיעוד הדרמטי מאופקים בו נראו מספר אנשים כשהם מתעמתים בפראות, כאשר אחד מהם מחזיק בידו מסור חשמלי, היום דווח כי החשוד שצולם עם המסור החשמלי - הוא חבר מועצה מקומית בנגב. שוטרי מרחב נגב עצרו עד כה תשעה מעורבים. שישה חשודים יובאו להארכת מעצר, ובהם גם חבר המועצה.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר בN12, הקטטה החלה סמוך לשעה 14:00, על רקע סכסוך דמים בין שני פלגים מאותה המשפחה בערערה שבנגב, בעקבות חיסול בשנה שעברה. 3 דקות לאחר קבלת הדיווח, שוטרי משטרת אופקים הגיעו למקום ועצרו את תשעת המעורבים. על פי ההבנה במשטרה, הם נתקלו זה בזה באתר בניה ואז פרצה הקטטה, ולא היה אירוע מתוכנן.

האירוע תועד על ידי תושבי האזור ובו נראים גברים דוהרים עם רכבים בפראות ומיידים אבנים אחד על השני, כאשר אחד מהם עם מסור חשמלי. בתיעוד האירוע נשמעת תושבת אופקים צועקת: "פתחו פה אינתיפאדה, טנדרים באים מרחוק. אימא'לה, באו עם מסור חשמלי".

על פי דוברות המשטרה, "שוטרי תחנת אופקים, הוזעקו בשעות הצהריים, בעקבות דיווח אודות קטטה רבת משתתפים סמוך לאתר בנייה בעיר אופקים".

לפי ההודעה, "בהגעת השוטרים למקום, עיכבו לחקירה שישה חשודים בחשד כי היו מעורבים באירוע". מחקירת האירוע עלה כי הרקע היה סכסוך בין משפחות מהיישוב ערוער. בתום החקירה נעצרו שני חשודים, ובכוונת המשטרה להביאם מחר בפני בימ״ש השלום באר שבע ולבקש את הארכת מעצרם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ליתר דיוק זה מסור על בנזין ולא חשמלי
איציק

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר