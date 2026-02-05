לזה לא ציפו קיבלו אזיקים במקום לייקים: סרטון הטיקטוק המבזה שעורר סערה המשטרה עצרה שני צעירים ממזרח ירושלים, בחשד שפרסמו סרטון טיקטוק מתריס שבו ביזו את דגל ישראל | הם הובאו בפני בית משפט השלום, ושם שוחררו בתנאים מגבילים ובתנאי הרחקה | צפו בסרטון שעורר סערה (בארץ)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 17:32