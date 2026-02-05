כיכר השבת
לזה לא ציפו

קיבלו אזיקים במקום לייקים: סרטון הטיקטוק המבזה שעורר סערה

המשטרה עצרה שני צעירים ממזרח ירושלים, בחשד שפרסמו סרטון טיקטוק מתריס שבו ביזו את דגל ישראל | הם הובאו בפני בית משפט השלום, ושם שוחררו בתנאים מגבילים ובתנאי הרחקה | צפו בסרטון שעורר סערה (בארץ)

הסרטון שעורר סערה
הסרטון שעורר סערה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
הסרטון שעורר סערה (צילום: דוברות המשטרה)

שני צעירים תושבי מזרח ירושלים התגאו בסרטון 'טיקטוק', שהופץ ברשתות החברתיות ועורר סערה, בתלישה וביזוי דגל ישראל ונעצרו לחקירה על ידי שוטרי מרחב דוד במשטרת ישראל.

זה קרה בשבוע האחרון. שני הנערים נצפו בקרבת שער יפו בירושלים, בשעה שהם תולשים ומבזים את דגל ישראל, תוך שהם מצלמים סרטון לרשת החברתית "טיקטוק".

בסרטון נראה אחד הצעירים מתקרב לדגל ישראל תלוי ותולש אותו ומשליך אותו על הרצפה לצד חברו.

פעילות נחושה ומהירה של חוקרי מרחב דוד במחוז ירושלים הביאה לאיתור זהותם ומעצרם הבוקר לחקירה של שני החשודים. אחד מהם בגיל 15 והשני בגיל 16, שניהם ממזרח ירושלים.

עם סיום חקירתם החשודים הובאו בפני בימ"ש השלום, שם שוחררו בתנאים מגבילים ותנאי הרחקה.

