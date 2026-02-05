תיעוד מהפריצה - צילום: דוברות המשטרה תיעוד מהפריצה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:46 תיעוד מהפריצה ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי מחוז מרכז בשת"פ עם לוחמי מג״ב איו״ש ויחידת העילית 'מצדה' של שב"ס, עצרו שני חשודים בכפר עקב, שעל פי החשד הם אלו שגנבו כספת שהכילה כסף רב. השבוע, כך מדווחת היום (חמישי) המשטרה, הוגש כנגדם כתב אישום ע"י יחידת התביעות המשטרתית.