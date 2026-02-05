כיכר השבת
מעל מיליון ש"ח

תיעוד מטורף: שני ערבים פרצו לדירה בראשון לציון וגנבו כספת עם זהב ומזומן

השבוע הוגש כתב אישום כנגד שני תושבי כפר ערב בשנות העשרים לחייהם, השניים מואשמים בכך שפרצו לדירה ולקחו כספת עם כסף רב וזהב | התיעוד והסיפור (חדשות משטרה)

1תגובות
תיעוד מהפריצה
תיעוד מהפריצה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תיעוד מהפריצה (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי מחוז מרכז בשת"פ עם לוחמי מג״ב איו״ש ויחידת העילית 'מצדה' של שב"ס, עצרו שני חשודים בכפר עקב, שעל פי החשד הם אלו שגנבו כספת שהכילה כסף רב. השבוע, כך מדווחת היום (חמישי) המשטרה, הוגש כנגדם כתב אישום ע"י יחידת התביעות המשטרתית.

לפני כשבוע, בתום חקירה סמויה שכללה הפעלת אמצעים טכנולוגיים שונים, נעצרו שני תושבי כפר עקב בשנות ה-20 לחייהם, בחשד שפרצו לדירה בראשון לציון בתאריך 11.12.25 ממנה גנבו כספת שהכילה מעל מיליון ש"ח וזהב.

במסגרת החקירה המואצת הצליחו חוקרי תחנת ראשון לציון ואח״מ מג״ב איו״ש לחשוף את זהות החשודים במעורבות ולפנות בוקר שניים מהם נעצרו במבצע משולב חוצה מחוזות בכפר עקב במזרח ירושלים, תוך הפעלת אמצעים שונים ומגוונים ויחידות משטרתיות וביניהן בלשי תחנת ראשל"צ, לוחמי יחידת העלית 'מצדה' של שב"ס לוחמי גדוד רמה של מג"ב איו"ש.

מעצרם של הנאשמים הוארך מעת לעת בהתאם לצורכי החקירה ובסיומה לאחר שחוקרי תחנת ראשון לציון הצליחו לגבש תשתית ראייתית מוצקה, שלוחת מעצרים שפלה ביחידת התביעות המשטרתית של מחוז מרכז הגישה השבוע (3.2.26) כתב אישום חמור ובקשת מעצרם עד תום ההליכים בבית משפט השלום בראשון לציון.

מהדוברות נמסר: "משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה הדוק, בנחישות, במקצועיות ובכל האמצעים העומדים לרשותה נגד פורעי חוק, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ומבצעיים מתקדמים, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ורכושו".

0 תגובות

1
הכל שטויות, הנגנב לא יראה את כספו. "נעבוד בנחישות" עליק
james

