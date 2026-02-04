ימים אחרי שנותק עמה הקשר: קשישה בת 87 נמצאה ללא רוח חיים

קשישה כבת 87, שלא יצרה קשר מספר ימים, אותרה היום (רביעי) בביתה שברחוב חנה סנש בראשון לציון כשהיא ללא רוח חיים.

היא אותרה בידי צוות כבאות והצלה, שהוזעק לביתה לאור חשדות שהתעוררו לשלומה. הצוות נאלץ לפרוץ את דלת הבית הסגורה, לאחר שניסו לדפוק את הדלת. כשנכנסו לבית - גילו את האישה ללא רוח חיים.

שמואל לוי מתנדב זק"א 360 מצוות ראשון לציון סיפר: "לצערי אלו מקרים שחוזרים על עצמם שוב ושוב. בזירה נמסר לנו כי מדובר בקשישה כבת 87 שלא יצרה קשר במשך מספר ימים. צוות כבאות והצלה פרץ את דלת הבית והיא אותרה ללא רוח חיים. יחד עם מתנדבים נוספים פעלנו בזירה לטיפול בכבוד המת".

יעקב ליברמן, דובר זק"א 360, מוסיף: "האירוע הקשה הזה הוא תזכורת כואבת לכוח שיש לכל אחד מאיתנו להציל חיים. שיחת טלפון יומית, ביקור קצר או תשומת לב לשכן בודד, יכולים לעשות את ההבדל בין חיים למוות".

הפרשייה המזעזעת: העליון דחה את בקשת הנאשם ברצח הנער החרדי דוד הכהן | 18:35

אתמול דווח בזקא 360 על שתי קריאות, בתוך כשעתיים, שהתקבלו על מקרי מוות קשים בעיר רחובות שבמרכז הארץ.

ברחוב לוין אפשטיין בעיר אותרה גברת בשנות ה-50 לחייה, שלא יצרה קשר במשך מספר ימים. לאחר שבני משפחתה הגיעו לבדוק בשלומה היא אותרה ללא רוח חיים. בפעילות מתנדבי זק"א 360 גופת המנוחה שוחררה לקבורה ישירות מביתה. ברחוב צבי ארליך גבר אותר ללא רוח חיים בנסיבות טראגיות.

משה אליהו עזרא ואביחי בניסטי, מתנדבי זק"א 360 שטיפלו בזירות מספרים "אחה"צ מטלטל עבר עלינו עם שני אירועים קשים תוך זמן קצר. מלבד הטיפול בכבוד המת בכל זירה, עמדנו מול מציאות לא פשוטה ומשפחות שנקלעו ברגע אחד לאובדן וכאב גדול. טיפלנו בכבוד המת ובאיסוף הממצאים, ואנו ממשיכים ללוות את המשפחות בשעתן הקשה".