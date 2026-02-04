כיכר השבת
כנקמה על פציעת הקצין

מפקד הנוח'בה שהוביל את הטבח בניר עוז, הותקף על ידי שב"כ וצה"ל

בתגובה להפרת ההסכם החמורה הלילה, במהלכה נפצע קצין צה"ל, צה"ל ושב"כ תקפו מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס שהוביל את הפשיטה לקיבוץ ניר עוז בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר (חדשות ביטחון)

3תגובות
בלאל אבו עאצי (צילום: דובר צה"ל)

לאחר הפרת ההסכם החמורה הלילה, במהלכה מחבלים ירו לעבר כוח שפעל בצפון רצועת עזה, בה נפצע קצין צה"ל, הותקף מפקד בכיר ב.

צה"ל ושב"כ מעדכנים, כי תקפו מוקדם יותר היום (רביעי) מחבל מארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה.

התקיפה כוונה לעבר המחבל בלאל אבו עאצי, מפקד פלוגת נוח'בה מארגון הטרור חמאס שהוביל את הפשיטה לקיבוץ ניר עוז בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, במהלכה נחטפו ונרצחו עשרות אזרחים.

המחבל ככל הנראה לקח חלק בהחזקת חטופים חללים בשבי לאורך המלחמה והוביל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

בדובר צה"ל מסרו: "מוכרת הטענה לפיה נפגעו מספר בלתי מעורבים בתקיפה, בהם איש צוות רפואי. טרם התקיפה ובמהלכה ננקטו אמצעים כדי לצמצם ככל הניתן פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בתצפיות ובחימוש מדויק. צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים".

עוד נמסר: "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך צמצום הפגיעה בבלתי מעורבים ככל הניתן".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
במילים אחרות, במידה וחייל צה"ל לא היה נפצע ע"י חמאס אז אותה מחבל נוחבא היה לו חסינות?! אם זה המצב? מצבינו בכי רע.
אברמלה מלמד
2
עמלק !
שי
1
מה זה הותקף? חוסל או לא?
מילה חדשה?

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר