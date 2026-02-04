כנקמה על פציעת הקצין מפקד הנוח'בה שהוביל את הטבח בניר עוז, הותקף על ידי שב"כ וצה"ל בתגובה להפרת ההסכם החמורה הלילה, במהלכה נפצע קצין צה"ל, צה"ל ושב"כ תקפו מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס שהוביל את הפשיטה לקיבוץ ניר עוז בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר (חדשות ביטחון)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 15:53