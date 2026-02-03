"בעל חילוני ואישה דתית" - האם זה אפשרי אצל הדרוזים?!

פרק 8: בין בתי האבן העתיקים והסמטאות הצרות בכפר מסעדה, עולה שאלה שמעסיקה זוגות בכל דת וחברה: מה קורה כשאחד מבני הזוג רוצה להיות דתי והשני לא?

שאלתי את השייח' ריאד חמזה כיצד העדה הדרוזית מתמודדת עם התופעה כשאחד מבני הזוג איננו דתי.

השייח' חמזה התחיל בהבהרה עקרונית: בדת הדרוזית אין הבדל מהותי בין גבר לאישה. מבחינה שוויונית שניהם זהים זה לזה, והאישה אף זוכה לכבוד מיוחד. עיקרון זה משפיע ישירות על האפשרות לניהול בית מעורב.

מתברר שהדת הדרוזית מעניקה לאישה שוויון כמעט מלא: זכויות ירושה שוות לגברים, הזכות לדרוש ולקבל גירושין, איסור מוחלט על ביגמיה, וחובה על הבעל לכבד את אשתו ולהתייחס אליה כשווה. במדינות רבות באזור, אלו הן זכויות יוצאות דופן לנשים.

כשהיא דתייה והוא חילוני – זה אפשרי

כשאישה דרוזית מבקשת להפוך דתייה ובעלה אינו מעוניין בכך, אין כל מניעה. היא יכולה להיות דתייה והוא יכול להישאר חילוני, והדבר מקובל לחלוטין. אבל כשהמצב הפוך, כשהגבר רוצה להיות דתי והאישה מעדיפה להישאר חילונית, הדבר בלתי אפשרי. גבר דתי לא יכול להיות נשוי לאישה שאינה דתייה.

שאלתי מה קורה במקרה כזה. האם הגבר נאלץ לוותר על דתיותו או שהוא כופה על אשתו? השייח' הסביר שיש כאן חופש בחירה מוחלט לשני הצדדים. אם הגבר רוצה להיות דתי והאישה לא, אחד מהם צריך לוותר. מי יוותר? זו החלטה משותפת ביניהם. לעתים, אם הבעל אוהב את אשתו יותר מכל דבר אחר, הוא פשוט ממשיך בחייו הרגילים ומוותר על הדתיות.

איך בכלל מתנהל בית שבו האישה דתייה והבעל חילוני?

השייח' הסביר שאישה דתייה יכולה להתפלל בבית התפילה - הח'לוה עם שאר הנשים, או לקיים את תפילותיה בבית. כשהיא מתפללת בבית, הבעל פשוט יוצא מהחדר ומשאיר אותה לבד. כשהיא מסיימת, החיים חוזרים למסלולם הרגיל.

אבל מדוע זה לא עובד בכיוון ההפוך? מדוע גבר דתי לא יכול להיות נשוי לאישה חילונית? התשובה היא שאשה חילונית לא יכולה לנהל אורח חיים חופשי כשבעלה דתי. המגבלות יהיו גדולות מדי.

מה בדיוק נדרש מאישה דתייה? כבוד הדת: להופיע בלבוש דתי תמיד, לקיים תפילות במועדן, לעשות מעשים טובים ולהתרחק ממעשים רעים. והיא יכולה לקיים את כל אלה גם אם בעלה חילוני.

ומהבעל החילוני מה נדרש? לפרנס את הבית אם האישה אינה עובדת. להתפלל? לא, כי הוא עדיין לא דתי ואינו יודע. אבל הוא כן צריך לשמור על ערכי הציבור הדרוזי: לעשות מעשים טובים, להתרחק מרעים, לא לפגוע באנשים. זהו המינימום המוסרי הנדרש מכל דרוזי. כשהוא עושה זאת, הוא ממלא את חובתו. את התפילות יוכל להשלים מאוחר יותר, כשירצה להיות דתי.

השוואה לזוגות מעורבים ביהדות

ביהדות, זוגות מעורבים של דתיים וחילונים מתמודדים עם אתגרים דומים. שמירת שבת הופכת לנושא מורכב – כשרות המטבח, טהרת המשפחה, והשאלה הקשה ביותר: לאיזה בית ספר לשלוח את הילדים? האם למסגרת דתית, חילונית, או למשהו באמצע?

בניגוד לדרוזים, שאצלם לומדים ביחד חילונים ודתיים, ביהדות הדתיות היא ספקטרום רחב – מחילוני לדתי לאומי לחרדי (הכרתי זוג שהבעל חזר בתשובה לחוגי סאטמר, והאשה דתיה לאומית, ושלחו הילדים למוסדות חב"ד כפשרה, י"ש).

הפער בין תיאוריה לפרקטיקה

השייח' ריאד חמזה הדגיש את השוויון העקרוני בדת הדרוזית, אבל בפועל, החברה הדרוזית שמרנית. רוב הדרוזים – 85% – הם מסורתיים, לא דתיים אדוקים אך לא חילוניים במובן המערבי.

הדוגמה הבולטת ביותר לפער בין תיאוריה לפרקטיקה היא איסור הנהיגה לנשים דתיות. על פי פסק הלכה שהוצא בשנות ה-80, נשים דרוזיות שבוחרות להיות דתיות ולהיכנס לח'ילווה (בית התפילה) אסורות בנהיגה ברכב, וזה דבר שמונע מנשים רבות דרוזיות לחזור בתשובה.