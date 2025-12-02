תצפית נמרוד ברמת הגולן ( צילום: ישראל שפירא )

פרק 2: על רקע הנוף, עוצר הנשימה של רמת הגולן, על הגבול בין ישראל לסוריה, עומד ד"ר סלים ספאדי ומעריך את תגובת ישראל לטבח שביצע ג'ולאני בדרוזים בסוריה.

"אנחנו נמצאים שבועיים אחרי הסיפור של הטבח של הדרוזים - מה שעשו הסורים", אני פותח את השיחה. "במבט לאחור, ישראל עשתה הכל?". הדרוזים ברמת הגולן עדיין מתאבלים על 12 הילדים: "חלמו לחיות וללמוד" | ביקור מיוחד ד"ר ספאדי, שהיה ראש המועצה המקומית במַסְעָדֶה ומכיר היטב את האזור ואת האנשים, פותח בהודיה: "תרשו לי מפה להודות למדינת ישראל ולעם ישראל על האהדה על האהבה על העידוד ועל התרומות והכל".

שבועיים אחרי הטבח בא-סווידא, עם ד"ר סאלים ספאדי בגבול ישראל סוריה ( צילום: מתוך ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

ספאדי ממשיך: "מקבלי החלטות אני חושב עשו מה שהם יכולים לעשות".

המגבלות של ישראל ברורות לו: "ישראל לא תיקח או תפלוש ותיקח את סוויידא ולא תיקח את דרעא. בסופו של דבר הם יגיעו להסכם עם הממשל הסורי הזה או אחר, והם יישארו בסוריה".

ספאדי ממשיך: "למרות שראיתי סרטונים של שייחים דרוזים בסוריה שאומרים: אנחנו רוצים את ביבי נתניהו... הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. יש עובדות בשטח ויש רצון".

הברית הדרוזית-יהודית נותרת איתנה בעיניו: "כל דרוזי בעולם רואה את עם ישראל, כשותף שלו, ובן בריתו. אנחנו משרתים בצבא".

"אנחנו לא עושים טובה - אנחנו משרתים את המדינה שלנו. אנחנו לא שכירי חרב, אנחנו חלק מהמדינה. ואנחנו נותנים את החובות שלנו ואנחנו מקווים גם שיותר שוויון".

תצפית נמרוד ברמת הגולן ( צילום: ישראל שפירא )

השורשים ההיסטוריים של הסכסוך

לאחרונה פורסם קטע מ'אגרות החוכמה' (הספר הקדוש לדת הדרוזית שהניחו מייסדי הדת לפני אלף שנים) שכוחות ג'ולאני גנבו מהדרוזים בסוריה.

כבר במאה ה-17, כתבי יד מאיגרות החוכמה החלו לדלוף החוצה. ב-1700 הועבר כתב יד ללואי ה-14, מלך צרפת, והוא מוצא כיום בפריז. כתבי יד נוספים התגלו במהלך מלחמות אבראהים פאשא ומרד הר הלבנון במאה ה-19.

באגרות אלה שנגנבו מהדרוזים בסוריה נטען שהעלוואים הם העם המושחת ביותר, והם מואשמים בנישואי קטינים ובעבירות חמורות נוספות. שאלתי את השייך' ריאד חמזה: מדוע הדרוזים כה מתנגדים לעלוואים?

מה הרקע לסכסוך בין הסונים לדרוזים?! ( צילום: מתוך ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

השייך' חמזה התחיל בהתקפה חריפה. "הטרוריסטים שנכנסו לסוריה אינם בכלל סורים", אמר. "הם הגיעו מארצות רבות בעולם, וכולם כופרים שאינם מכירים באלוקים האמיתי".

"יש להם אלוהים משלהם, שונה לחלוטין מזה שאנו מכירים", אומר לי השייך' ריאד חמזה. "האלוהים שלהם נותן להם רשות להרוג, לרצוח, לגנוב ולשבות נשים לשם ריבוי נשים ועוד עוונות".

לגבי אגרות החוכמה שנגנבו, השייך' הבהיר שמה שהם גנבו הם ביאורים ופירושים מדורות מאוחרים, ולא את אגרות החכמה המקוריות.

המלחמה בין הסונים לדרוזים

השייך' הסביר שהסונים טוענים שהדרוזים היו פעם סונים ועזבו את הסונה. הסונים רדפו את הדרוזים במשך מאות שנים, וגם את העלוואים הם רדפו.

העלוואים, הבהיר השייך', הם חלק מהשיעה, והשיעה שונאים את הסונים. והם יריביהם.

לפני כאלף שנים נטבחו מעל 400,000 דרוזים על ידי המוסלמים הסונים. הכול לאחר העלמו של החליף (הנשיא) של החליפות הפטימית, אל חאכִּם בִּאמר אללה.

השייך' הדגיש שהדרוזים לא יזמו את המחלוקת. כך למעשה ליריבות עם הסונים יש שורשים עמוקים. הסונים טענו שהדרוזים היו חלק מהם ועזבו, ולכן הפכו בעיניהם לכופרים.