תיעוד סוער ממרדף אחרי חשוד בפריצה לדירות במרכז ירושלים, כולל בבוקר השבת האחרונה, הבוקר שבו פרצה המלחמה באיראן - מתפרסם הערב (חמישי) לקראת הגשת כתב אישום בעניינו.

נגד החשוד, תושב טבריה בן 41, כך מסרה המשטרה היום, הוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום. זאת לאחר שהחקירה בעניינו הושלמה בימים אלו.

​מחקירת המקרים עולה כי החשוד מעורב בשני אירועי פריצה וגניבה בירושלים. הראשון אירע במהלך חודש ינואר, והשני התרחש ביום שבת האחרון בשעות הבוקר.

במקרה השני, בשבת האחרונה, התקבלה במשטרה תלונה על פורץ שגנב כסף מבית מגורים. בעקבות התלונה ועם קבלתה פתחו חוקרי תחנת לב הבירה בפעולות חקירה.

התפתחות משמעותית התרחשה יומיים לאחר מכן, ביום שני השבוע. זה קרה כאשר צוות שיטור עירוני זיהה לפתע את החשוד.

כשקראו לו לעצור, ואחרי שיחה קצרה עם השוטר, החל החשוד בבריחה רגלית. בתיעוד המתפרסם בכתבה זו נראה איתור החשוד, השיחה איתו - והמרדף אחריו ברחובות.

בסיומו של המרדף החשוד נעצר על ידי השוטרים והובא לחקירה. ​בחקירתו נקשר לחשדות המיוחסים לו. מעצרו הוארך בינתיים עד תחילת השבוע הבא.

​מעצרו הוארך בבית המשפט, ועם סיום גיבוש התשתית הראייתית, הגישה יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים הצהרת תובע נגדו, כאמור.

"​משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות, תוך שימוש בכל האמצעים והכלים שברשותה, נגד עברייני הרכוש הפוגעים בביטחון הציבור וברכושו, במטרה לשמור על שלום הציבור ומיצוי הדין עם פורעי החוק", נמסר מהמשטרה.