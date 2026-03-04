כיכר השבת
פורים בג'נין

המסתערבים התחפשו למקומיים ועצרו מחבל בלב העיר ג'נין | צפו

פורים בג'נין: מסתערבי מג"ב איו"ש התחפשו למקומיים ועצרו מחבל בלב העיר ג'נין | צפו בתיעוד מהמעצר (משטרה)

תיעוד מהפעילות והמעצר
תיעוד מהפעילות והמעצר| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תיעוד מהפעילות והמעצר (צילום: דוברות המשטרה)

ביום ראשון בבוקר, בפעילות מדויקת של מסתערבי מג"ב איו"ש ובהכוונת השב"כ, פעלו הכוחות בלב שבחטיבת מנשה, למעצר מחבל נמלט שהיה מעורב בפעילות טרור.

לאור יום, נכנסו המסתערבים למרחב כשהם מחופשים למקומיים, איתרו את החשוד ברכבו בלב העיר ג'נין, ביצעו מחטף מהיר, העמיסו אותו לרכבם ויצאו מהמקום.

המחבל, שהיה בעל נגישות לאמצעי לחימה ועל פי החשד היה מעורב בפעילות טרור, נעצר והועבר להמשך חקירה בשב"כ.

במשטרה אומרים כי "מסתערבי מג"ב איו"ש ימשיכו לפעול בתחבולה, בנחישות ובדיוק מבצעי גם בלב העיר ג'נין, בכל מקום ובכל זמן, לסיכול טרור ולהגנה על אזרחי מדינת ישראל".

פנו אלינו

