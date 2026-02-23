מאבק חסר פשרות: זה מה שגילו הבלשים בתוך הדירה בעיר החרדית

( צילום: דוברות המשטרה )

בתוך דירה תמימה ברחוב דנגור בעיר החרדית בני ברק התגלתה מעבדה שלפי החשד שימשה לייצור וגידול סמים. שני חשודים בהפעלתה ובהחזקתה נעצרו ונכלאו.

המעבדה נתפסה אתמול, כך מסרה היום (שני) המשטרה, "במסגרת המאבק חסר הפשרות שמנהלת משטרת ישראל נגד נגע הסמים". בלשי משטרת בני ברק-רמת גן הגיעו לרחוב בעיר החרדית כדי לבצע בו חיפוש, על פי צו בית משפט. הם נכנסו לדירה ושם גילו את המעבדה. בנוסף תפסו השוטרים בדירה 156 שתילים של קנאביס במשקל 31 ק"ג ברוטו. בנוסף, ברכב אותר חומר החשוד כסם מסוג קוקאין במשקל 10 גרם ברוטו.

כאמור, שני החשודים במעשה נעצרו. אחד מהם הוא בן 25 תושב בני ברק, והשני הוא בן 24 תושב רחובות. שניהם הובאו לחקירה בתחנה שבסיומה נכלאו. בית המשפט האריך את מעצרם עד יום חמישי השבוע.

בתוך כך, מפקד מחוז ת"א, ניצב חיים סרגרוף, חתם אתמול על צו סגירה לדירה למשך חודש ועד לתאריך 23/3/26.