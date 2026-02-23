כיכר השבת
הרביץ תורה לאלפים

אבל כבד בעולם התורה: הגאון רבי ישעיהו פרנקל זצ"ל, ראש כולל 'מדרש אליהו', הלך לעולמו

שר וגדול נפל בישראל: כלל ישראל התבשרו בבשורה המרה על הסתלקותו הפתאומית של הגאון רבי ישעיהו פרנקל זצ"ל, ראש כולל 'מדרש אליהו' מיום הקמתו ועד יומו האחרון | המנוח זצ"ל שחלה במחלה הנוראה בתקופה האחרונה לחייו, התמוטט בפתאומיות בביתו בבוקר והשיב נשמתו ליוצרה בגיל 74 | מסע ההלוויה היום בשעה 14:00 (דיין האמת)

רבי ישעיהו פרנקל זצ"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

אבל כבד ב והחסידות בני ברק: בשעה האחרונה (שני) התפשטה הבשורה המרה על פטירתו של הרה"ג רבי ישעיהו פרנקל זצ"ל, מחשובי רבני העיר ומי שעמד בראשות כולל 'מדרש אליהו' במשך עשרות שנים, מיום היווסדו ועד לרגעיו האחרונים ממש.

המנוח זצ"ל נולד לאביו הרה"ג רבי משה פרנקל זצ"ל. בבחרותו, קנה את תלמודו בישיבת פוניבז' בבני ברק. בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו תחי', בתו של הרה"ג רבי יוסף הורוביץ זצ"ל ויחד הם הקימו את ביתם בשכונת קריית הרצוג בבני ברק, שם חינכו דורות ישרים ומבורכים בדרך ישראל סבא.

הרב זצ"ל נודע ככתובת הלכתית ראשונה במעלה בשכונה ובעיר כולה. רבים התדפקו על פתחו בכל שעות היממה לקבל עצה ותושייה, והוא קיבל כל אדם במאור פנים יוצא דופן, גם בשעות הלילה המאוחרות. תפקידו המרכזי כראש כולל 'מדרש אליהו' היה מפעל חייו, שם הרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה במסירות נפש.

הבוקר, לאחר תקופה שחלה במחלה הקשה, התמוטט הרב בביתו. כוחות ההצלה נלחמו על חייו וביצעו פעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הכאב נגזרה הגזירה והוא השיב את נשמתו הטהורה לבוראה כשהוא בן 74 בפטירתו.

המנוח זצ"ל הותיר אחריו דורות ישרים ומבורכים, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות, הממשיכים את דרכו המפוארת.

הלוויתו תצא היום בשעה 14:00 מביתו ברחוב אברמסקי 39, בני ברק, ותעבור דרך בית הכנסת 'חניכי הישיבות - כרם ישראל' ברחוב גניחובסקי 7, אל עבר לבית החיים נציבי ישיבת פוניבז', שם ייטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה

פתאומי? גידול בראש במשך שנה לפחות. יהודי ת"ח וצדיק יהי זכרו ברוך
גד
3
רבינו הצדיק, הקדוש, העניו. היה רב קיהלת חניכי הישיבות בקיית הרצוג עשרות בשנים. תלמיד חכם עצום. אבידה עצומה. ומחה ד' דימעה מעל כל פנים.
קריית הרצוג
2
בפתאומיות? הרב זצ"ל היה חולה במחלה כבר תקופה ארוכה ולמה לא מוזכר שהוא היה רב שכונת כרם ישראל בקריית הרצוג?
לא הבנתי

