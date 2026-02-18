כיכר השבת
הסמינר שלא קיבל וזה שסתם זרק אותה

כך הבת שלי התגייסה לחיל האוויר | הפוסט המטלטל של העיתונאי החרדי

העיתונאי החרדי יענקי פרבר, שיתף את עוקביו בהליך הקשה שעברה בתו, מהסמינר שלא קיבל אותה, דרך הסמינר שזרק אותה סתם כי אבא של עובד בתקשורת - עד שעזבה הכל והתגייסה לחיל האוויר (חרדים)

יענקי פרבר ובתו, בבוקר הגיוס (צילום: מתוך החשבון @libifarber ברשת X)

העיתונאי החרדי יענקי פרבר, כתב 'בחדרי חרדים', שיתף את עוקביו ברשת החברתית X, בהליך הקשה שעברה בתו - מהסמינר שלא קיבל אותה, דרך הסמינר שזרק אותה סתם כי אבא של עובד בתקשורת, עד שעזבה הכל והתגייסה לחיל האוויר.

"היום בבוקר הבת שלי התגייסה לחיל האוויר", פתח פרבר את הפוסט, "את האמת, זה לא משהו שתכננתי, זה לא משהו שחשבתי עליו במהלך השנים האחרונות. לא שכנעתי אותה להתגייס, אני בכלל חשבתי על שירות לאומי, אבל הבת שלי החליטה שזה מה שהיא רוצה ואני מקבל את זה, וכמובן תומך בה לאורך כל הדרך".

"אבל", הוא ממשיך, "אני כן רוצה להתייחס לאיך בכלל הגענו למצב הזה. הבת שלי למדה בבית יעקב תפארת תמר ב, בית ספר מעולה מורות מעולות מנהלת מצוינת, הכל היה מושלם.

"אחר כך הגיע שלב הרישום לסמינר, בשל מאבקי אגו הוחלט שהבת שלי לא תתקבל לסמינר מסוים שהיא מאוד רצתה והוא גם התאים לה מבחינה רוחנית. ורק בשל סכסוך בין מקבלי ההחלטות בנושא סמינרים, בסופו של דבר הבת שלי נשארה מחוץ לסמינר. היא הייתה חלק משלוש מאות בנות שלא קיבלו אותן. בסופו של דבר העירייה חילקה את הבנות לכל הסמינרים. במילים אחרות העירייה הכריחה את הסמינרים לקבל את הבנות, ואין לי על כך גרם טענה, כל הבנות שובצו בסמינרים.

"הבת שלי שובצה במקום שפחות התאים לה מהיום הראשון, אותו סמינר לא ראה את זה בעין טובה שהכריחו אותו לקבל ילדה שאבא שלה עובד בתקשורת, וכל שבועיים שלושה קראו לי או לאשתי לדבר איתנו בקשר לילדה. כל פעם שאלנו מה הבעיה? האם היא לא מתנהגת טוב? האם היא לא לומדת טוב? יש איתה איזושהי בעיה רוחנית? אמרו לי "לא" בפירוש. אמרו לי בפה מלא "אין לנו שום בעיה איתה, פשוט הכריחו אותנו לקבל אותה, היא התקבלה לפה מבלי שרצינו" והמליצו לי לחפש לה מקום אחר בגלל שסוג העבודה שלי לא מתאים לסמינר.

"לא הייתה לנו ברירה, ניסינו לסחוב עוד קצת ועוד קצת זה לא עבד. כל הזמן התלוננו וקראו לנו שוב ושוב, וזה היה בלתי נסבל. לא הייתה לי ברירה הוצאתי אותה משם".

פרבר ממשיך ומספר: "היא כבר לא הסכימה ללמוד יותר במקום חרדי, היא לא הצליחה להבין למה העיפו אותה. שום תלונה לא היתה עליה. היא נשברה ואמרה לי "אבא אני לא רוצה יותר ללמוד במקום חרדי, זרקו אותי כי אתה עובד בתקשורת". היא עברה ללמוד במקום אחר, אבל המשקעים שהיא סחבה איתה באיזשהו שלב גרמו לה לעזוב גם את המקום השני. ואז היא החליטה שלימודים זה לא בשבילה ויצאה לעבוד. במהלך השנה האחרונה היא החליטה שהיא רוצה להתגייס".

פרבר מוסיף ומדגיש: "אני לא מאשים אף אחד, כך בנויה החברה החרדית לאורך השנים ואנחנו מתמודדים עם זה. אין לי גרם טענה לאף אחד, גדלתי בחברה החרדית, אני מוקף במשפחה חרדית ענפה, החברה החרדית מלאה בחסד ובהתנדבות. (נשאיר את נושא הגיוס לפעם אחרת) כי כרגע זה הנושא האישי שלי.

"אין לי זעם, אין לי כעס או טינה על אף אחד, לא נפגעתי ולא כעסתי על אף אחד, ולכן אני גם לא צריך לסלוח לאף אחד, זה מה שקרה. חבל מאוד שכך מתייחסים לבנות בסמינרים רק בגלל מה שהאבא שלהם או אימא שלהם עושים. ליוויתי היום את הבת שלי בגיוס לחיל האוויר בלי משקעים על החברה החרדית. זאת הדרך שבת שלי בחרה, ואני מחזק אותה ותומך בה ואהיה איתה לאורך כל הדרך".

אתה מיתממם כמו אחרון העיתונאי. על תמסחר את חיי הרוחנית שלך האישיים בגלל מקום עבודה כזה או אחר. זו דמגוגיה בגרוש. הסמינר הציב לך מראה מתוך הבית שלך פנימה.... וכבר אמרו חז"ל שיתא דינוקא בביתא, בשוקא! אם אתה יודע מה הפירוש, יש לך את כל ההסברים. בתמצות: חיל האויר זה זה מה שקורה אצלך בבית. וד"ל.
חביבי
11
בגלל סמינר לפרוק עול??!!!..כמה משעמם כל הסיפוריים האישיים הללו כבר...
יהודי
ללכת לצבא אין פירושו לזרוק עול תורה ומצוות וגם אם היא בת. אלפי בנות מבתים דתיים משרתות בצבא ונשארות דתיות .והדבר אמור גם על הבנים.
משה קליינר
מאוד לא אהבתי את תגובה שלך,זה כואב וזה קיים וסיפורים דומים לזה הם לא מעט,במגזר החרידי הגזענות וזלזול וחוסר מקצועית בעולם החינוך במיחוד לבנות עובר את הגבולות ,בשביל להיות מקובל אתה חייב לשקר ,אתה חייב שם משפחה מסוים,העיקר שקוראים לך איזה משפחה מיוחסת כלשונם וזה לא משנה כמה הבת שלך או בן שלך בעלי מידו
אורה
10
מאד נהינתי לקרוא את הכתבה הזאת על כך שאין לו שמץ של כעס ומרמור. אבל, גם אני, אם הייתי אמא לבת מהסמינר שבו למדה בתך, ועם כל הצער,לא הייתי מסכימה שבתי תלמד עם בתך. דבר ראשון שאנחנו מחונכם אליו הוא ציות! מן הסתם יש לך סמארטפון - או בלשון בתי - טרייפון, וישנו חשש גדול של השפעה על כלל הכתה.
אמא
ולך יש אינטרנט הבעיה היא לא הסמארטפון אלא אם כבר הסיגנון והרוח של הבית.
סטטבויי
לא הבנתי, לך יש אינטרנט כנראה לא נטפרי, ואני לא ארצה שהילדה שלי תלמד עם שלך, ככה זה עובד?
יקותיאל

