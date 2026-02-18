לאורך זמן רב טענו חרדים רבים, ביניהם רבנים חשובים משורת ההנהגה העליונה, עסקנים בכירים ועוד, שהחשש החרדי הגדול מגיוס לצה"ל, גם למי שאין תורתם אומנותם, נובע בראש ובראשונה מאי אמון של החרדים בצבא, כי "גם אם הצבא מבטיח הבטחות הנוגעות לשמירה על אורח החיים החרדי של החיילים החרדים ביחידות מסויימות, הרי ברגע שיתחלפו המפקדים וימונו מפקדים חדשים שלא היו מעורבים בסיכומים, כל ההבטחות עלולות להתבטל".

"אם אתם רוצים שנאמין לכם", אמרו הבכירים החרדים, "תוכיחו את רצינותכם בכתיבת פקודת מטכ"ל ייחודית-ייעודית שתעסוק בכל האספקטים של שירות חרדים בצה"ל. אם וכאשר תיכתב פקודה כזו ותיחתם ע"י הרמטכ"ל, אז נדע שאתם רציניים ומתכוונים באמת לתת לחיילים החרדים את האפשרות לשמור גם בצבא על אורח חייהם החרדי, ואז יחזור האמון שהופר, וחרדים יתגייסו לצבא בלב שקט".

והנה, לפני זמן קצר חתם הרמטכ"ל על פקודת מטכ"ל ייחודית-ייעודית העוסקת בכל האספקטים של שירות חרדים בצה"ל, פקודה שמיטב המוחות המקצועיים, המבצעיים והמשפטיים, בצה"ל ובמשרד הבטחון, ביחד עם רבנים ועסקנים חרדים המתמצאים בתחום, עבדו על ניסוחה וכתיבתה במשך זמן רב, מה שהביא לתוצאה שהפקודה היא מקצועית מאד, ברת יישום בשטח ושתעמוד בכל מבחן משפטי.

וראו זה פלא, מיד אחרי שנחתמה הפקודה, כשחלף רק זמן קצר מרגע שפורסמה הפקודה והדיו עוד לא יבש מעליה, החלו להישמע (למען האמת - כצפוי) קולות הטוענים שהפקודה לא באמת מאפשרת לחרדים להיות בטוחים שהצבא מתכוון לקיים את הבטחותיו והיא למעשה "בלוף" מתוחכם.

הקולות הללו הגיעו משני כיוונים:

מחרד"לים קיצוניים, מהסוג הנלחם בצבא כבר תקופה ארוכה וטוען כל הזמן שהצבא מתנהל בכפיפות לליברלים-פרוגרסיביים-שמאלנים.

ומחרדים קיצונים שממילא אין להם שום כוונה לאפשר לחרדים הרוצים בכך, אפי' לאלה שאין תורתם אומנותם, להתגייס לצבא.

הבוטה והמפורט שבהם היה עוה"ד תמיר דורטל, שבכתבה באתר "היום", תקף ישירות את הפקודה בהביאו נימוקים המוכיחים...... שאין לו שמץ של מושג על צורת ההתנהלות בצבא ומאידך יש לו גם בעיות קשות בהבנת הנקרא.

(מעניין היה לראות שישראל פרידמן, עורך העיתון המפלגתי של "דגל התורה", "יתד נאמן", שהתנגדותו למדינה ולצבא והתנגדותו לשירות חרדים בצה"ל, גם כאלה שאין תורתם אומנותם, ידועה ומפורסמת, אימץ בחדווה את המאמר של דורטל ואת מסקנותיו. ועל כך נאמר: "אמור לי מי תומך בך ואומר לך מי אתה").

אני, בניגוד לשניהם (ולעוד מספר אנשים דוגמתם), לא נחפזתי להגיב שעות ספורות אחרי שהפקודה התפרסמה, אלא טרחתי ללמוד את הפקודה לעומק ולברר אצל אנשי מקצוע את משמעותה האמיתית והשלכותיה המעשיות ולכן אני מגיב רק עכשיו.

ועתה לתוכן הדברים עצמם:

דורטל כותב כך:

"המוקש הראשון והקטלני ביותר נמצא בסעיף 3 לפקודה. במקום להגדיר את השירות החרדי כאקס-טריטוריה מוגנת, הפקודה קובעת במפורש: "פקודה זו משלימה את הוראות פקודת השירות המשותף.......... יתרה מכך, הפקודה יוצרת חד-סטריות בוטה: "שירותם של בני אוכלוסיות אחרות בצה"ל לא ייפגע מפאת שירותם של בני הציבור החרדי". ומה לגבי הצד השני? האם שירותם של החרדים לא ייפגע מפאת אורח החיים החילוני-ליברלי? על כך הפקודה שותקת. זהו איתות ברור למפקדים בשטח: במקרה של התנגשות ערכים, הערך הליברלי גובר. אם היוהל"ם (יועצת הרמטכ"ל למגדר) תדרוש פעילות מעורבת, החרדי יצטרך להתיישר או ללכת לכלא".

כאן, ע"מ שהקוראים יבינו במה מדובר, חשוב לצטט את סעיף 3 המדובר:

"פקודה זו משלימה את הורא‌ו‌ת פקודת הש‌ירות ה‌מ‌שותף‌ לעניין שירו‌ת בני הציבו‌‌ר החרדי בצה"ל. מפקדים יישמו את הור‌אות פקוד‌ה זו ואת ההוראות ‌שייקבעו מכוחה, תוך ש‌מירה על כ‌בודם ובאופן שיאפשר את קיום אמונתם של כלל המשר‌תים. שי‌רותם‌ של בני אוכלו‌סיות אחר‌ות בצה"ל לא‌ ייפגע מפאת שיר‌ותם ש‌ל ב‌ני הצי‌בור הח‌רדי בצה"ל, אלא לפי‌ פקודה ז‌ו ולפי הוראות הקבע של אכ"א".

מי שחושב שהיה אפשר לכתוב את הסעיף הזה ללא התייחסות לפקודת השירות המשותף, לא מבין דבר וחצי דבר בכתיבת פקודות שלא לדבר על כך שאינו מבין איך מנסחים חוקים. כשקיימת פקודה מפורשת שכל כולה עוסקת בשירות צבאי של גברים ושל נשים, ושיש לה נגיעה ישירה לפקודה העוסקת בהפרדה מגדרית, אין שום אפשרות להתעלם מהפקודה המפורשת הקודמת ואין שום אפשרות ליצור "אקס-טריטוריה מוגנת" כלשונו של דורטל.

בנוסף לכך, בשורה התחתונה והמודגשת בסעיף זה כתוב בצורה מפורשת שככל ויש התנגשות בין פקודת השירות המשותף לפקודה זו, פקודה זו גוברת על פקודת השירות המשותף!

ההוכחה הטובה ביותר לדברים אלו היא העידכון שעודכן סעיף 8 בפקודת השירות המשותף בפברואר 2026 בגלל פקודת המטכ"ל החדשה העוסקת בשירות חרדים ובמקביל אליה, וזה לשון הסעיף במתכונתו החדשה:

"במסלולי השירות המיועדים לחיילים חרדים יחולו פ"מ 31.0902 - "שירות בני הציבור החרדי בצה"ל" והק"א "מסלולי שירותי ייעודיים לבני הציבור החרדי בצה"ל", אשר ייקבעו ברוח פקודה זו ולפי השינויים הנדרשים מכורח הנסיבות. לא ייפגע מעמדן ושילובן של נשים בצה"ל בשל שירותם של בני הציבור החרדי, אלא לפי האמור בפ"מ ובהק"א האמורות".

כלומר שפקודת המטכ"ל העוסקת בשירות חרדים בצה"ל גוברת, במסלולים החרדיים, על פקודת השירות המשותף.

אמשיך בציטוט נוסף של דורטל:

הבלוף של "מפקדים דתיים:"

"ההבטחה הגדולה לחרדים הייתה שרשרת פיקוד שתבין את עולמם. אך סעיף 6(א) בטיוטה מפרק את ההבטחה הזו באמצעות מילה אחת קטנה: "חריגים". נכתב כי במסלולי "חרב" (מגדרי מלא) יוצבו מפקדים דתיים, "למעט במקרים חריגים שיאושרו על ידי מפקד בדרגת תת אלוף".

המשמעות הניהולית ברורה: כל תת-אלוף, שסביר להניח שאינו מנהל אורח חיים חרדי או דתי, מקבל צ'ק פתוח להציב מפקדים חילונים על פלוגות חרדיות כראות עיניו. אין הגדרה למהו "חריג", אין מנגנון בקרה, ואין יכולת ערעור.

יתרה מכך, סעיף 6(ב) חושף את תקרת הזכוכית: ההכשרות הנפרדות לקצונה מוגבלות. אין שום התייחסות לקורסי מ"פים או מג"דים, ואין מילה על קורסים מקצועיים תומכי לחימה (נהגים, חובשים, חימוש). המסר לחרדים הוא: אתם טובים להיות בשר תותחים ברובאי 07, אבל אל תבנו על קריירה צבאית או על מקצוע לחיים. שם כבר תצטרכו להתערבב".

והנה ציטוט מסעיף 6 הנ"ל מפקודת המטכ"ל:

סעיף 6(א): "במסגרות הלוחמות במסלול "חרב", יוצבו מפקדים המקיימים אורח חיים חרדי או דתי, למעט במקרים חריגים שיאושרו על ידי מפקד בדרגת תת־אלוף לאחר התייעצות עם יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים".

סעיף 6(ב): "נוסף על האמור בסעיף 6(א), השירות במסלול "דוד", לרבות הכשרות פיקוד וקצונה והכשרות מקצועיות מתקדמות, כפי שיפורט בהק"א (הוראות קבע אכ"א), יהיה ביחידה שכלל המשרתים בה, לרבות המפקדים, מקיימים אורח חיים חרדי או דתי ואושרו על ידי מפקד היחידה לשיבוץ ביחידה.

גם כאן צריך להיות מאד מאד לא חכם כדי לחשוב שהצבא יגייס עכשיו אלפי חרדים ויתחייב שכל המפקדים שלהם יהיו חרדים. כנראה שיש מי שלא מבין שכדי להיות מפקד צריך קודם להיות חייל, וכדי להיות חייל צריך קודם להתגייס, ואם חרדים לא מתגייסים, איך יהיו חיילים חרדים שמהם יוכשרו מפקדים וקצינים חרדים??? כל עוד לא יהיו מאסות של חיילים חרדים יהי קשה עד בלתי אפשרי לייצר סביבת פיקוד חרדית למסלולים החרדיים (עיזבו לרגע את העובדה שהדבר הולך ומשתנה ב"ה ויש יותר ויותר מפקדים שומרי תורה ומצוות), מאידך הצבא מתחייב כאן במפורש שהמפקדים יהיו דתיים שומרי תורה ומצוות.

פקודת מטכ"ל זה לא צחוק, מה שכתוב בה חייב להתקיים, ומפקדי צה"ל לא יכולים בשלב הזה להתחייב שלכל חייל חרדי שמתגייס יהיה מפקד חרדי. זה יהיה שקר מוחלט. הצבא בהחלט מעוניין שמפקדי החיילים החרדים יהיו חרדים בעצמם, לצערנו כרגע זה עדיין לא בר יישום, אבל כאמור לעיל, הצבא כן מתחייב שהמפקדים יהיו דתיים שומרי תורה ומצוות.

צריך להבין שעצם ההתחייבות שבמסלולים מסוימים יהיו מפקדים שומרי תורה ומצוות זה כבר שינוי אדיר למערכת כמערכת הצבאית, כי אין במערכת הצבאית פרמטר שנקרא "שומר תורה ומצוות". המשמעות של אינדיקציה כזו היא שבירת השוויון הנדרש בצבא (שיוויון, שהיה קשה כקריעת ים סוף לשכנע את הייעוץ המשפטי, שאינו נפגע למרות הנחיות הפקודה). ועכשיו, אחרי חתימת הפקודה, נוצר מצב שהצבא מחליט אם לקדם מישהו או לשבץ מישהו על פי היותו שומר תורה ומצוות. ואם הוא שומר תורה ומצוות יש לו עדיפות (במסלולים החרדיים) על פני חילוני. זה דבר שהיה בלתי קביל, בלתי הגיוני ובלתי נתפס במערכת ממלכתית כמו הצבא, אבל למרות הכל הצבא עשה זאת מפאת החשיבות הגדולה לכך שהמפקדים של החרדים במסלולים מסויימים חייבים להיות חרדים (ובשלב הנוכחי, עד שיוכשרו מספיק מפקדים חרדים – דתיים).

אפשר עוד להאריך בעניין הזה אבל דומה שהנקודה מובנת (סתם לדוגמה, תראו לי מקום עבודה ממלכתי אחד שיכול להתחייב לאדם שהתקבל לעבודה שהבוס שלו יהיה אדם דתי).

ובאשר לתלונה של דורטל על ה"חריגים באישור תא"ל", הוא כותב את זה כאילו זה משהו שנעשה בקלות כלאחר יד. גם כאן הוא מוכיח חוסר הבנה מובהק בתהליכים מדרגיים שקורים בצבא. במערכת הירארכית כמו הצבא למדרג הדרגות יש משמעות רצינית ועל כן לא כל דבר עולה לאישורו של קצין בדרגת תא"ל. בעולם רגיל עניינים הרבה יותר משמעותיים (מבצעיות, בטיחות וכו') נדרשים לאישורים נמוכים בהרבה – רס"ן, סא"ל וכדומה. מעמד של חיוב אישור תא"ל הוא מעמד גבוה ונדיר ביותר, לכל מי שקצת בקיא במדרג האישורים בתוך הצבא.

ויש כאן עוד נקודה אותה החמיץ דורטל, גם במקרים חריגים ונדירים, ה"אישור החריג באישור תא"ל" לא יתקבל לפני שאותו תא"ל יתייעץ עם היועל"ח (יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים) ושניהם יגיעו להסכמה.

ובאשר לקורסי הפיקוד והקצונה והקורסים המקצועיים עליהם מתלונן דורטל - זאת סוגיא מעניינת, כי הבסיס לכל ההתאמה לאורח החיים החרדי הוא בגלל שהצבא הוא צבא חובה ולכן אם הצבא מגייס אדם בחובה צריך לתת לו את הבסיס להמשך אורח חייו. אבל פיקוד? קצונה? סליחה, הוא צריך להתנדב לשם, אף אחד לא מחייב אותו. לכאורה יכול היה הצבא לומר: "יתכבד החרדי שרוצה להיות מפקד או קצין ויעשה חושבים עם עצמו האם הוא רוצה להמשיך ולעבוד במקום כמו הצבא ואם כן הוא חייב להבין שיש דברים שיצטרך להתמודד איתם מחוץ לחממה".

זה לכאורה. אבל כאן, למיטב ידיעתי והבנתי ולפי כל מה שביררתי, בא צה"ל ואומר: "ממש לא!! אני רוצה מפקדים חרדים, אני רוצה שתהיה שכבת פיקוד רצינית של חרדים אמיתיים ולכן מה שאני אעשה זה שאני אפתח את הפיקוד הראשוני שיהיה גם בתנאים של המסלולים החרדיים, כי אני רוצה לייצר מפקדים חרדים במסגרות החרדיות וכמה שרק אפשר יותר ויותר". ועל כן הצבא הכשיר 70 (!!!) מ"כים חרדיים רק בשנה האחרונה וכבר עכשיו רץ עוד קורס מ"כים.

בנוגע לקצונה, כבר פורסם מספר פעמים שיתקיים קורס קצינים ייעודי לציבור החרדי במסגרת חטיבת "חשמונאים" גם לתפקידי לחימה וגם לתפקידי תומכי לחימה בשאיפה שיחזרו לפקד ביחידות בהם הם גדלו.

עובדים על זה בצורה מאומצת והדבר אמור להיות בקרוב. גם בתחום זה מדובר על שבירת נורמות תקדימית וראשונית בצה"ל, של הכשרת קצינים מן המניין מחוץ לבה"ד 1.

נעבור לציטוט נוסף של דורטל:

הרשות נתונה (לסרב):

"בעוד בשוק החופשי חוזה מחייב את שני הצדדים, הפקודה הזו מחייבת רק צד אחד. סעיף 4 קובע כי "מלש"ב או חייל רשאי לבקש לשרת באחד ממסלולי השירות הייעודיים". הוא רשאי לבקש, אך צה"ל לא מתחייב לאשר. אין כאן "זכות מוקנית" למסלול חרדי. זהו פתח בירוקרטי קלאסי שמאפשר למערכת למסמס כל בקשה בנימוקי "צורכי מערכת".

זה פשוט שקר וכזב. לא מובן מאיפה הוא הביא את התובנה הזו.

להלן ציטוט מסעיף 4 של פקודת המטכ"ל:

קבל‌ה למסלול‌ שירות ‌ייעודי: "חייל או מלש"ב יכול לבקש לשרת באחד ממ‌סלולי ‌השירות הייעודיי‌ם, ולהתקבל אליו אם מתקיימים לגביו התנ‌אים הבאים כולם:‌ א. החיי‌ל או המלש"ב מגדי‌ר את עצמו כחרדי ‌ו‌מקיים אורח חיים ‌חרד‌י. ‌ ב. מפקד‌ "מיט‌ב‌" א‌ו מי שהו‌סמך לכך‌ מטע‌מ‌ו מצא, לאחר שקיים ריאיון ע‌ם ה‌חייל או המלש"ב, כי הוא מנהל אורח חיים ח‌‌ר‌די באו‌פן שה‌ולם את מ‌סלולי השירו‌ת היי‌עודיים. ג. החייל א‌ו המלש"ב עומד בתנאי הקבלה והשירות ש‌ל ‌מסלול הש‌ירות ‌הייעודי."

הפקודה אומרת בפירוש שמלש"ב (מועמד לשירות ביטחון. כלומר מי שמיועד להתגייס) המתאים למסלולים מבחינת אורח החיים, יקבל מסלול חרדי, כי גם הצבא וגם החרדים לא רוצים שלמסלולים החרדים יכנסו אנשים שאולי פורמלית מוגדרים חרדים, אבל בפועל אינם שומרים על אורח חיים חרדי.

ובאשר למילים "יכול לבקש", הן נכתבו כי יש חיילים חרדים המבקשים לשרת ביחידות "רגילות" בצבא ולא ביחידות חרדיות דווקא ואין שום הגיון להכריח אותם, בניגוד לרצונם, לשרת בסגרת צבאית חרדית.

אבל גם במציאות וגם בפקודה ברור בצורה חד משמעית שחייל חרדי זכאי לשירות במסלול חרדי כל עוד הוא לא חורג מהתנאים המחייבים חייל במסלול מהסוג הזה.

מאידך, לדברי דורטל, חייל חרדי המקיים אורח חיים חרדי שיתגייס וירצה להיות משובץ בחטיבת "חשמונאים", יחייבו אותו ללכת ל"גולני" בגלל צורכי הצבא. בפקודה כתוב במפורש בדיוק ההיפך ובנוסף לכך זו גם טענה טיפשית להפליא לכל מי שמכיר טיפה איך עובדת מערכת כח האדם בצבא.

דרך אגב, נכון להיום, הסמכות המטכ"לית היחידה להדחה (בוועדה מסודרת) ולהוצאת חייל ממסלול חרדים וכו' הוא רע"ן חרדים באכ"א סא"ל אביגדור דיקשטיין שהוא חרדי בעצמו.

ונעבור לציטוט האחרון מדברי דורטל, ציטוט המתייחס ליועל"ח (יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים):

"וכדי לסגור את המעגל, המערכת מייצרת עלה תאנה בדמות "יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים". סעיף 16 מגדיר את תפקידו: "יועץ לרמטכ"ל". זהו. אין לו סמכות וטו, אין לו יכולת להוציא הוראות מקצועיות מחייבות למפקדים, והוא כפוף לחלוטין לגחמות של ראש אכ"א. לעומת היוהל"ם, שמחזיקה סמכויות דרקוניות ויכולת לעצור קידום של קצינים, היועץ החרדי הוא קישוט חסר שיניים".

זה פשוט קישקוש נוסף המעיד, פעם נוספת, על חוסר הבנה ובעיקר על אי ידיעת העובדות.

בימים אלו נכתב סט פקודות, הוראות והנחיות לסמכויותיו של היועל"ח ובהתאם להן יהיו לו "שיניים" כמו שאין להרבה קצינים ברמתו, כולל תיחקורים, בירורים, ואף הדחות.

פקודת מטכ"ל היא לא המקום הנכון לפירוט סמכויותיו אלא בהוראות מקצועיות שגם יפורסמו בהמשך.

מה שאומר שכבר מעכשיו להכריז עליו כ"גוף בלי שיניים", זה לא רציני וחלול.

ולסיום כמה מילים על המתנגדים לכל מה שנעשה, מתפתח ומתקדם בתחום גיוס ושילוב חרדים בצה"ל:

על החרדים שבהם אין טעם לדבר. הם נגד וזהו. לא משנה מה הצבא יעשה וכמה ילך לקראת החרדים הם יהיו נגד. אבל על הדתיים-לאומיים שבהם בהחלט מעניין לדבר.

כדאי לדעת שבחלקים מסויימים של הציונות הדתית, בעיקר החרד"לית הקיצונית, יש רצון לרמיסת כל נסיון של הצבא לשילוב חרדים כי יש להם תפיסות שהצבא מחנך נגד הדת והוא דוגל בליברליות פרוגרסיבית וכדו', ובמסלולים החרדים אין שום נגיעה לדבר הזה, כי בשונה מהם שהם דורשים לשרת בכלל המסלולים והיחידות הקיימים ולכן הם פזורים בכל הצבא, החרדים בסך הכל רוצים שהמסגרות החרדיות המוגדרות תהיינה תואמות ומותאמות לחרדים, "סטריליות", שמורות ומוגנות בקפידה.

ולכן יש בהם מי שמנסים להקטין ולמזער את ההצלחות המרשימות והמשמעותיות של גיוס החרדים, בדגש על מה שקורה בתחום מאז נפתח ענף חרדים באכ"א בשנה וחצי האחרונות.

לסיום ולסיכום – פקודת המטכ"ל העוסקת בשירות ושילוב חרדים בצה"ל, נותנת לחרדים את היכולת לשרת בצבא בביטחון ובשלווה שאורח חייהם יישמר ויוגן בקפידה, ומאפשרת להם את התנאים שמי שנכנס לצבא חרדי גם יצא ממנו חרדי.

אל תתנו לגורמים בעלי אינטרסים נגד גיוס חרדים לבלבל אתכם עם אג'נדות, תיאוריות, חצאי אמיתות, אי הבנת הנקרא והוצאת דברים ומשפטים מהקשרם הנכון.