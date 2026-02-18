בעוד נושאות המטוסים האמריקאיות מתקרבות למפרץ הפרסי והמתיחות בין וושינגטון לטהרן מגיעה לשיא, בחר ולדימיר פוטין להעביר מסר חד-משמעי: רוסיה לא רק עומדת לצד איראן – היא מוכנה לנהל עבורה את המלחמה מהאוויר. הנחיתה המפתיעה של מטוס הפיקוד האסטרטגי Il-80, המכונה "מטוס יום הדין", בלב טהרן, מהווה אזהרה ברורה לממשל טראמפ: כל תקיפה באיראן עלולה להידרדר למלחמת עולם.
המטוס הרוסי, שנועד במקור לשמש כמרכז פיקוד מעופף במקרה של מלחמה גרעינית, מסוגל לתפקד גם לאחר שכל מרכזי הפיקוד על הקרקע הושמדו. כפי שדווח ב-ynet, היכולות הטכנולוגיות של ה-Il-80 נשמעות כלקוחות מסרט מדע בדיוני: המטוס חסין לחלוטין מפני פעימה אלקטרומגנטית (EMP) ומצויד במערכות תקשורת מתקדמות המאפשרות לו לתאם בין סוללות טילים, צוללות ומטוסי קרב בזמן אמת – גם בתוך תופת גרעינית.
"מטריה מודיעינית" חיה מעל טהרן
הצבת המטוס באיראן אינה רק צעד צבאי, אלא יצירת "מטריה מודיעינית" חיה מעל המרחב האווירי האיראני. על פי הדיווחים, המטוס מסוגל לסנכרן בזמן אמת בין מערכות ההגנה האווירית הרוסיות מסוג S-400 שנפרסו באיראן לבין המודיעין האיראני, מה שהופך את משימתם של מטוסי ה-F-35 החמקנים של חיל האוויר האמריקאי למסוכנת ומורכבת פי כמה.
המשמעות המעשית של הצעד הרוסי היא שכל תקיפה אמריקאית באיראן תאלץ להתמודד עם נוכחות רוסית ישירה בשטח. פגיעה במטוס הפיקוד הרוסי, גם אם בשוגג, תהווה קאסוס בלי למלחמה ישירה בין שתי מעצמות העל הגרעיניות. זהו בדיוק החישוב האסטרטגי של פוטין: להפוך כל תקיפה אמריקאית להימור מסוכן על מלחמת עולם שלישית.
חמינאי מאיים: "נשלח את נושאת המטוסים למצולות"
במקביל לנחיתת המטוס הרוסי, הסלים המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, את הלוחמה הפסיכולוגית מול ארצות הברית. כפי שדיווחנו, חמינאי פרסם באתר הרשמי שלו גרפיקה מבעיתה המציגה את נושאת המטוסים האמריקאית USS Gerald R. Ford כארון קבורה ענקי השקוע במצולות הים, כשדגל ארצות הברית מתנוסס עליה כחלק מתכריכי הפלדה.
"נשיא ארה"ב אומר כל הזמן כי ארה"ב שלחה ספינת מלחמה לעבר איראן", כתב חמינאי. "כמובן, ספינת מלחמה היא כלי נשק צבאי מסוכן. עם זאת, מסוכן יותר מאותה ספינת מלחמה הוא הנשק שיכול לשלוח את אותה ספינת מלחמה למעמקי הים". האיום המפורש, בשילוב עם הנוכחות הרוסית בשטח, מעיד על ביטחון עצמי גובר בטהרן.
גיבוי אולטימטיבי: גם אם טהרן תופצץ, המלחמה תמשיך
היכולת הייחודית של ה-Il-80 להמשיך לפקד על כוחות צבאיים גם לאחר שמרכזי הפיקוד על הקרקע הושמדו, מעניקה להנהגה האיראנית גיבוי אולטימטיבי. גם אם מרכזי הפיקוד בטהרן יופצצו בתקיפה אמריקאית, המלחמה תמשיך להתנהל מהשמיים על ידי היועצים הרוסיים. מדובר בשינוי דרמטי במאזן הכוחות האזורי.
הזירה הפכה רשמית לדו-קוטבית, והסיכוי לטעות בחישוב שתצית מלחמה אזורית – או אף עולמית – מעולם לא היה גבוה יותר. עבור ישראל, המשמעות היא שכל תרחיש של תקיפה אמריקאית באיראן כרוך כעת בסיכון של הסלמה בלתי נשלטת, כאשר רוסיה מעורבת ישירות בשטח. המצב מחייב ערנות מוגברת ותיאום הדוק עם בעלות הברית.
