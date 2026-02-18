לוחמי הצי הבלטי ניהלו קרב מדומה עם מטוסי אויב. - צילום: משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית לוחמי הצי הבלטי ניהלו קרב מדומה עם מטוסי אויב. | צילום: צילום: משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית 10 10 0:00 / 0:48 לוחמי הצי הבלטי ניהלו קרב מדומה עם מטוסי אויב. ( צילום: משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית )

בעוד נושאות המטוסים האמריקאיות מתקרבות למפרץ הפרסי והמתיחות בין וושינגטון לטהרן מגיעה לשיא, בחר ולדימיר פוטין להעביר מסר חד-משמעי: רוסיה לא רק עומדת לצד איראן – היא מוכנה לנהל עבורה את המלחמה מהאוויר. הנחיתה המפתיעה של מטוס הפיקוד האסטרטגי Il-80, המכונה "מטוס יום הדין", בלב טהרן, מהווה אזהרה ברורה לממשל טראמפ: כל תקיפה באיראן עלולה להידרדר למלחמת עולם.

המטוס הרוסי, שנועד במקור לשמש כמרכז פיקוד מעופף במקרה של מלחמה גרעינית, מסוגל לתפקד גם לאחר שכל מרכזי הפיקוד על הקרקע הושמדו. כפי שדווח ב-ynet, היכולות הטכנולוגיות של ה-Il-80 נשמעות כלקוחות מסרט מדע בדיוני: המטוס חסין לחלוטין מפני פעימה אלקטרומגנטית (EMP) ומצויד במערכות תקשורת מתקדמות המאפשרות לו לתאם בין סוללות טילים, צוללות ומטוסי קרב בזמן אמת – גם בתוך תופת גרעינית.

