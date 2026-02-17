נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את הופעתה של חברת הקונגרס אלכסנדריה אוקסיו-קורטז בכנס הביטחון במינכן ואמר כי אופן תשובותיה "לא הציג את ארצות הברית באור טוב". לדבריו, גם הופעתו של מושל קליפורניה גאווין ניוסם הייתה "מביכה עבור המדינה".

טראמפ התייחס לשני מקרים שעוררו ביקורת כלפי אוקסיו־קורטז, דמוקרטית הנחשבת לפרו פלסטינית מובהקת. באחד מהם, כאשר נשאלה האם ארה"ב צריכה לשלוח כוחות להגנת טאיוואן במקרה של פלישה סינית, השתהתה בגמגומים למשך כעשרים שניות לפני שהשיבה כי יש לשאוף להימנע מעימות עם סין. במקרה נוסף טענה כי ונצואלה נמצאת "מתחת לקו המשווה", אמירה שעוררה תגובות לועגות ברשת.

בשיחה עם כתבים על סיפון אייר פורס וואן כינה טראמפ את אוקסיו-קורטז וניוסם "בלתי כשירים", והוסיף כי לפחות הילרי קלינטון "כשירה", אף שלדבריו היא "אובססיבית לטראמפ". עוד טען כי חברת הקונגרס "לא ידעה כיצד להשיב לשאלות חשובות הנוגעות לעולם", והוסיף ביקורת על תפקודה בנושאי ניו יורק.

אוקסיו-קורטז נשאלה בכנס האם ארה"ב צריכה ואף מחויבת לשלוח חיילים להגנת טאיוואן, והשיבה כי מדובר במדיניות רבת שנים וכי המטרה היא לפעול בזירה הכלכלית והבינלאומית כדי למנוע הגעה לנקודת עימות. בהמשך דבריה מתחה ביקורת על מעצרו של שליט ונצואלה ניקולס מדורו והבהירה כי דבריה אינם הגנה על הנהגתו אלא הסתייגות מפעולות שעלולות להתפרש כמעשי מלחמה.

טראמפ סיכם בפוסט שפרסם כי השניים היו "מבוכה לאומה".