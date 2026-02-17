"סטירה שלא יקומו ממנה": חמינאי מאיים להטביע נושאת מטוסים

הצוללת הגרעינית הראשונה שעגנה באיסלנד - צילום: חשבון X רשמי של כוחות הצי האמריקאי הצוללת הגרעינית הראשונה שעגנה באיסלנד | צילום: צילום: חשבון X רשמי של כוחות הצי האמריקאי 10 10 0:00 / 0:22 הצוללת הגרעינית הראשונה שעגנה באיסלנד ( צילום: חשבון X רשמי של כוחות הצי האמריקאי )

סבב שיחות המשא ומתן השני בין איראן לארצות הברית החל הבוקר (שלישי) בז'נבה שבשוויץ, כאשר האווירה מתוחה והציפיות נמוכות. בעוד המשלחות מחליפות מסרים דרך המתווך העומאני, המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי שיגר איום חריף על ארה"ב, ובמקביל משמרות המהפכה פתחו בתרגיל צבאי נרחב במצר הורמוז.

"המפתח לקיום שיחות יעילות הוא רצינותה של ארה"ב בהסרת הסנקציות והימנעות מהצבת דרישות לא ריאליות", מסר בכיר איראני לסוכנות רויטרס. לדבריו, איראן הגיעה עם "הצעות ממשיות" ובגישה "חיובית ורצינית", אך הדרישה המרכזית נותרת ללא שינוי: הסרת הסנקציות הכלכליות שמשתקות את המשק האיראני. "הצבא החזק בעולם יקבל מכה" במהלך השיחות, המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי בחר לשגר מסר ברור לכיוון וושינגטון. "נשיא ארה"ב אומר שוב ושוב שהצבא שלו הוא החזק ביותר בעולם", אמר חמינאי בנאום בטבריז. "הצבא החזק ביותר בעולם עלול לפעמים לקבל מכה כל כך חזקה שהוא לא יוכל לקום". המראות הקשים חוזרים: ירי לעבר מפגינים שקראו "מוות לחמינאי" משה בשן | 16:04 חמינאי המשיך ולעג לעוצמה האמריקנית: "הם אומרים כל הזמן 'שלחנו נושאת מטוסים'. נושאת מטוסים היא כלי מסוכן, אבל מסוכן ממנה הנשק שישלח אותה לתחתית הים". האיומים הללו מגיעים בעת שארה"ב פרסה 18 מטוסי F-35 נוספים באזור והאריכה את שירותן של יחידות צבא המוצבות במזרח התיכון.

תרגיל איראני - צילום: מתוך רשתות חברתיות

תרגיל במצר הורמוז: איום על עורק החיים העולמי

במקביל לשיחות, משמרות המהפכה של איראן פתחו בתרגילים ימיים נרחבים במצר הורמוז - המעבר הימי הקריטי שדרכו עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית. משמרות המהפכה הודיעו כי מטרת התמרונים היא "לבחון את רמת המוכנות המבצעית של היחידות הימיות נוכח איומים צבאיים וביטחוניים פוטנציאליים".

במהלך התרגיל ביצעו הכוחות ירי טילים ואף דימו השתלטות על מכלית נפט - בחיקוי מדויק של פעולות שארה"ב מבצעת לאחרונה כנגד מכליות נפט איראניות בים הקאריבי. סוכנות הידיעות האיראנית דיווחה כי חלקים נרחבים מהמצר נסגרו למשך מספר שעות "כאמצעי ביטחון". בישראל כבר נערכים לתרחיש של סגירת המצר, כאשר בכירים הבהירו כי "ישראל מוכנה והיא מכוסה בטילים מדן ועד אילת".

הלחץ האמריקני גובר

מצד ארה"ב, הדרישות ברורות: "ויתור ממשי" מצד איראן ולא סחבת נוספת. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר בשבועות האחרונים כי איראן "רוצה עסקה", אך הזהיר שאי-הצלחה תגרור "השלכות קשות". הדיווחים המגיעים מז'נבה, כפי שפורסם ב-Wall Street Journal, מעידים על אווירה מתוחה במיוחד, כאשר המשלחות נצפו עוזבות את מקום המפגש.

דובר משרד החוץ האיראני אישר כי המשלחת האמריקנית נפגשה עם שר החוץ של עומאן בדר אל-בוסעידי ועם ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי. במהלך הפגישה הוצגה עמדת איראן לגבי סוגיית הגרעין והסרת הסנקציות, אך לא ברור אם הושג כל התקדמות מהותית.

רקע של דיכוי ואלימות

המתיחות הדיפלומטית מגיעה על רקע דיכוי אלים של מחאות באיראן. תיעוד רפואי שהגיע לידי הגרדיאן הבריטי חושף דפוס פעולה קטלני של כוחות הביטחון, הכולל ירי מכוון לעבר איברים חיוניים של מפגינים. ניתוח של יותר מ-75 צילומי רנטגן ו-CT מעיד על פציעות קשות בפנים ובחזה שנגרמו כתוצאה מירי מטווח קרוב.

מומחית לרפואת חירום שניתחה את הקבצים ציינה כי "שימוש בתחמושת חיה ובקליעים בקליבר גדול נגד כל כך הרבה אנשים הוא חריג ביותר ובולט, אפילו בקנה מידה עולמי". הראיות מצביעות על כך שהפצועים ספגו עשרות כדורי רסס ממתכת בפניהם, מה שהוביל לאובדן ראייה ולנזק מוחי.

כעת, בעוד הדיפלומטים בז'נבה מנסים למצוא דרך למנוע הסלמה, השטח במזרח התיכון ממשיך להתלהט. האם השיחות יובילו להסכם היסטורי שימנע מלחמה גרעינית, או שמא אנחנו צועדים לקראת התנגשות חזיתית שאיש לא יוכל לקום ממנה? התשובה עשויה להתברר בימים הקרובים.

