שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר כי השיחות עם ארה"ב היו "רציניות מאוד", וכי הצדדים הגיעו להבנות על נושאים עקרוניים. "על בסיס זה ניכנס להסכם אפשרי, זה לא אומר שזה יקרה בקרוב אבל הדרך החלה", אמר האיראני.

עראקצ'י הציע לממשל האמריקאי "חבילת שגשוג" כלכלית הכוללת השקעות משותפות בתחומי האנרגיה והתעשייה, כחלק מהמאמץ להבטיח את עמידותו של הסכם גרעין עתידי.

על פי גורמים בטהרן, המהלך נועד ליצור אינטרס כלכלי ישיר לארה"ב בתוך איראן, ובכך למנוע נסיגה עתידית מהסכמים. עראקצ'י הבהיר כי הוא הגיע לסבב השיחות בז'נבה עם "רעיונות אמיתיים להשגת עסקה הוגנת וצודקת", אך הדגיש כי "כניעה בפני איומים אינה עומדת על הפרק".

סבב השיחות הנוכחי, שנערך בתיווך עומאני ובנוכחות יועציו הקרובים של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, הוגדר כקצר במיוחד והסתיים בתוך מעט יותר מארבע שעות. למרות ההצעות הכלכליות, הפערים המקצועיים נותרו משמעותיים: איראן מוכנה לדלל את מלאי האורניום המועשר לרמה של 60% אך מסרבת בתוקף לדרישת ארה"ב וישראל להוצאת החומר אל מחוץ לגבולות המדינה או לפירוק תשתיות ההעשרה.

הדיאלוג המדיני התנהל על רקע מפגני כוח צבאיים משני הצדדים. בעוד עראקצ'י נועד עם ראשי סבא"א ועם המתווכים, הודיעה איראן על סגירת חלקים ממצרי הורמוז לצורך תרגיל באש חיה של משמרות המהפכה. מן העבר השני, הנשיא טראמפ הצהיר כי ארה"ב מחזיקה כוח צבאי משמעותי באזור שיהיה מוכן לפעול אם המגעים ייכשלו, באומרו כי "אם לא יהיה הסכם, זה יהיה יום רע מאוד עבור איראן".

בכיר במשרד החוץ האיראני ציין כי המטרה היא להשיג הסכם שיניב תשואות כלכליות מהירות לשני הצדדים, כולל רכישת מטוסים והשקעות בכרייה, ובכך לעקוף את חוסר האמון ההיסטורי בין וושינגטון לטהרן. עם זאת, נכון לעכשיו, לא דווח על פריצת דרך משמעותית בסבב המקוצר בשוויץ.

סבב שיחות המשא ומתן השני בין איראן לארצות-הברית החל הבוקר (שלישי) בז'נבה שבשוויץ, ובמהלכו המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי שיגר איום ברור על ארה"ב.

הבוקר, אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס כי "המפתח לקיום שיחות יעילות הוא רצינותה של ארה"ב בהסרת הסנקציות והימנעות מהצבת דרישות לא ריאליות".

לדברי הבכיר האיראני, הגישה של איראן לשיחות היא "חיובית ורצינית" והוא ציין כי איראן הגיעה עם "הצעות ממשיות".

עם תחילת הסבב השני של השיחות, אישר דובר משרד החוץ האיראני לאל-ג'זירה כי המשלחות של איראן וארה"ב מחליפות מסרים דרך המתווך העומאני.

הדובר האיראני ציין כי המשלחת האמריקנית נפגשה עם שר החוץ של עומאן בדר אל-בוסעידי ועם ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי, ובמהלך הפגישה הוצגה עמדת איראן לגבי סוגיית הגרעין והסרת הסנקציות.