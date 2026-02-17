סבב שיחות המשא ומתן השני בין איראן לארצות-הברית החל הבוקר (שלישי) בז'נבה שבשוויץ, ובמהלכו המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי שיגר איום ברור על ארה"ב.

הבוקר, אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס כי "המפתח לקיום שיחות יעילות הוא רצינותה של ארה"ב בהסרת הסנקציות והימנעות מהצבת דרישות לא ריאליות".

לדברי הבכיר האיראני, הגישה של איראן לשיחות היא "חיובית ורצינית" והוא ציין כי איראן הגיעה עם "הצעות ממשיות".

עם תחילת הסבב השני של השיחות, אישר דובר משרד החוץ האיראני לאל-ג'זירה כי המשלחות של איראן וארה"ב מחליפות מסרים דרך המתווך העומאני.

הדובר האיראני ציין כי המשלחת האמריקנית נפגשה עם שר החוץ של עומאן בדר אל-בוסעידי ועם ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי, ובמהלך הפגישה הוצגה עמדת איראן לגבי סוגיית הגרעין והסרת הסנקציות.

בתוך כך, במהלך השיחות, המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שיגר איום על ארה"ב, ואמר כי "נשיא ארה"ב אומר שוב ושוב שהצבא שלו הוא החזק ביותר בעולם. הצבא החזק ביותר בעולם עלול לפעמים לקבל מכה כל כך חזקה שהוא לא יוכל לקום".

לדברי חמינאי, "הם אומרים כל הזמן 'שלחנו נושאת מטוסים לעבר איראן'. טוב, נושאת מטוסים היא כמובן כלי מסוכן, אבל מסוכן יותר מנושאת המטוסים הוא הנשק שיכול לשלוח את נושאת המטוסים לקרקעית הים".

חמינאי הוסיף ואמר כי "נשיא ארה"ב אמר באחת מהצהרותיו האחרונות שהוא כבר 47 שנים לא הצליח להשמיד את הרפובליקה האסלאמית. הוא התלונן בפני עמו. 47 שנים שארה"ב לא הצליחה להשמיד את הרפובליקה האסלאמית. זו הודאה טובה. אני אומר: גם אתה לא תוכל לעשות זאת".

במהלך הלילה, אמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בשיחה עם כתבים במטוס אייר פורס 1 אמר כי "איראן רוצה עסקה", לדבריו, "אהיה מעורב בשיחות באופן עקיף, והן יהיו חשובות מאוד. נראה מה יכול לקרות".

טראמפ שיגר מסר מאיים לאיראן והוסיף: "אני חושב שהם רוצים לעשות עסקה. אני לא חושב שהם מעוניינים בהשלכות של אי הגעה להסכם".

לדברי הנשיא טראמפ: "הייתי אומר שהם גרועים בניהול משא ומתן, כי היינו יכולים להגיע להסדר במקום לשלוח את מפציצי ה-B-2 כדי להשבית את הפוטנציאל הגרעיני שלהם, והיינו צריכים לשלוח את מפציצי ה-B-2. אני מקווה שהם יהיו סבירים יותר. הם רוצים לעשות עסקה".