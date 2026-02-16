הבולשת הפדרלית של ארצות הברית הודיעה כי חלה התקדמות משמעותית בחקירת היעלמותה של ננסי גאת'רי, לאחר שחוקרים הצליחו להפיק דגימת DNA מכפפה שנמצאה סמוך לביתה בטוסון.

ארה"ב עוקבת בדריכות בהתפתחויות השונות, בפרשייה שהסעירה את המדינה בשבועות האחרונים.

לפי הודעת ה-FBI, הכפפה שנמצאה תואמת לזוג הכפפות שעטה אדם רעול פנים שתועד במצלמות האבטחה של המבנה זמן קצר לפני החטיפה שאירעה לפני כשבועיים.

הדגימה הועברה לבדיקה במאגר הנתונים הלאומי, והחוקרים צופים כי התאמה לזהות החשוד עשויה להתקבל כבר במהלך היממה הקרובה.

החטיפה, שהתרחשה ב-31 בינואר, עוררה עניין ציבורי נרחב בשל היותה של הקורבן בת ה-84 אמה של עיתונאית רשת NBC סוואנה גאת'רי.

ננסי גאת'רי נראתה לאחרונה כאשר בני משפחתה הורידו אותה בביתה לאחר ארוחה משותפת, ודווחה כנעדרת למחרת בבוקר. מפקד המשטרה המקומי ציין כי בשל מוגבלותה הפיזית של הקורבן, שהסתייעה בקוצב לב ונזקקה לטיפול תרופתי קבוע, המסקנה המיידית של החוקרים הייתה כי היא נלקחה מביתה בכפייה.

בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה החשוד המרכזי כשהוא עוטה מסכת סקי, חמוש באקדח ונושא תרמיל גב, בעודו מנסה לנטרל את מערכת הצילום בפתח הבית. במהלך הסריקות שנערכו באזור בשבועיים האחרונים, נאספו כ-16 כפפות בשטח פתוח המרוחק כ שלושה קילומטרים מהזירה, אולם רק אחת מהן נמצאה רלוונטית לחקירה לאחר שנשללה השתייכותן של היתר לצוותי החיפוש.

העיתונאית סוואנה גאת'רי פרסמה מסר ברשתות החברתיות ובו פנתה ישירות לחוטפים בבקשה להשיב את אמה. "אנחנו עדיין שומרים על תקווה", אמרה גאת'רי והוסיפה כי "אנו מאמינים בטוב הבסיסי של כל בן אנוש, ואף פעם לא מאוחר מדי".

היא קראה למחזיקים באמה "עשו את הדבר הנכון". למרות שהתקבלו שני מכתבי כופר שנשלחו למערכות עיתונים, לא נוצר עד כה קשר ישיר בין החוטפים לבין המשפחה או רשויות החוק.

מפקד המשטרה במחוז פימה, כריס נאנוס, הבהיר כי החיפושים נמשכים בעצימות גבוהה, למרות שטרם נמצא קצה חוט המעיד על מצבה הנוכחי של החטופה. לדבריו, "לא הופיעה שום הוכחה לכך שהיא בחיים, אך לא הופיעה גם שום הוכחה למותה". בשבוע שעבר אישרו החוקרים כי כתמי דם שנמצאו במרפסת הבית שייכים לגאת'רי. במסגרת המאמצים המבצעיים, פשטו כוחות ה-FBI על בית בשכונה סמוכה ועכבו אדם לחקירה, אך הוא שוחרר ללא הגשת אישומים.

הדגימה שהופקה מהכפפה עברה עיבוד ראשוני במעבדה פרטית בפלורידה בטרם הועברה לידי הבולשת הפדרלית. כעת ממתינים החוקרים להצלבת הנתונים במערכת הממוחשבת המרכזת פרופילים גנטיים מזירות פשע ומעבריינים מורשעים. הליך זה צפוי להסתיים בתוך פחות מיום מרגע הזנת הנתונים הרשמית למערכת.