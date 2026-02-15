מותו של קוונטין ד., פעיל לאומני בן 23, נקבע אתמול בבית החולים בליון, צרפת לאחר שנפגע באורח אנוש במהלך תגרה אלימה שאירעה ביום חמישי האחרון.

האירוע עורר סערה נרחבת בצרפת, כאשר הקיטוב בין ימין לשמאל ברפובליקה מעולם לא היה גדול יותר.

התביעה בליון הודיעה כי החקירה, שנפתחה בתחילה בחשד לאלימות בנסיבות מחמירות, שונתה כעת לחקירת גרימת מוות בנסיבות מחמירות, בעוד הרשויות מנסות לקבוע את הנסיבות המדויקות של האירוע.

​התקרית החלה בשעות הערב של ה-12 בפברואר, סמוך למוסד האקדמי סיינס פו, שם נערך כנס בהשתתפות חברת הפרלמנט האירופי האנטישמית רימה חסן ממפלגת השמאל הקיצוני "צרפת בלתי כנועה".

קוונטין ליווה קבוצת נשים מארגון "נמסיס" שהגיעו למקום כדי להפגין נגד הכנס. לדברי הארגון, קוונטין שימש כחלק ממערך האבטחה שלהן אל מול פעילי "אנטיפה" שהתעמתו איתן.

​למרות שהמשטרה התערבה לפיזור המשתתפים באזור האוניברסיטה, קוונטין וצעיר נוסף נמצאו פצועים כחצי שעה מאוחר יותר ברציף בעיר, במרחק של למעלה מקילומטר מזירת העימות הראשונה.

קוונטין סבל מחבלה קשה בראשו שהובילה לדימום מוחי ולמצב של מוות מוחי. עורך הדין של משפחת המנוח הדגיש כי מדובר בצעיר ללא עבר פלילי שדגל בדרכים לא אלימות, ותיאר את המקרה כ"לינץ' ללא סיבה" ולא כקטטה בין קבוצות מאורגנות.

​האירוע עורר תגובות חריפות במערכת הפוליטית הצרפתית, כאשר מנהיגים בימין האשימו את השמאל הקיצוני באחריות למותו. מנגד, רימה חסן גינתה את האלימות אך הבהירה כי לאנשי האבטחה שלה אין קשר למעשה. בתוך כך, דווח על פעולות ונדליזם נגד משרדי מפלגת השמאל בערים שונות בצרפת כנקמה על מותו של הצעיר.

נשיא צרפת עמנואל מקרון שנוטה שמאלה, הגיב גם הוא לאירוע:

"בליון, קוונטין היה קורבן להתפרצות אלימות חסרת תקדים. הוא איבד את חייו בגיל 23 בלבד. למשפחתו ואהוביו, אני מביע את מחשבותיי ואת תמיכת האומה.

ברפובליקה, שום סיבה, שום אידיאולוגיה לעולם לא תצדיק רצח. להיפך, כל מטרתם של המוסדות שלנו היא לתרבות דיונים ולהגן על חופש הביטוי של טיעונים.

העמדתם לדין, הבאתם לדין והרשעתם של מבצעי הזוועה הזו היא חיונית. לשנאה הורגת אין מקום בחברה שלנו.

אני קורא לשלווה, איפוק וכבוד."