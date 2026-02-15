"מופע ליצנים": ברק אובמה מגיב לסרטון הקופים של טראמפ

הכל החל בסרטון בינה מלאכותית באורך 55 שניות שפורסם בחשבון ה-"Truth Social" של דונלד טראמפ, שבו הוצגו ברק ומישל אובמה כקופים שרוקדים בג'ונגל. התגובה הראשונית של הבית הלבן הייתה לא פחות ממדהימה:

הדוברת קרולין ליביט הגנה על הפוסט בנחרצות, כינתה את הביקורת הציבורית "זעם מזויף" ודרשה מהתקשורת להתמקד בנושאים ש"באמת מעניינים את הציבור".

אלא שככל שהזעם הציבורי גבר, החלו ההתחמקויות המביכות. כ-12 שעות לאחר הפרסום, הסרטון הוסר והבית הלבן סיפק תירוץ חדש: "איש צוות פרסם זאת בטעות". טראמפ עצמו הגדיל לעשות כשהצהיר במפורש: "לא עשיתי טעות". הוא טען כי צפה רק בתחילת הסרטון, שעסק בטענות להונאת בחירות, וכי "לא ראה את החלק" המציג את בני הזוג אובמה כקופים - למרות שהחלק הזה פותח את הסרטון. טראמפ ציין כי הוא "כמובן מגנה" את החלקים הגזעניים, אך סירב להתנצל.

ההתחמקויות הללו לא הרגיעו את הרוחות. סגנית הנשיא לשעבר קמלה האריס הצהירה כי "אף אחד לא מאמין לטיוח הזה של הבית הלבן". הסנאטור הרפובליקני טים סקוט הגדיר זאת כ"דבר הכי גזעני שראיתי יוצא מהבית הלבן הזה".

המלכה המילואימניקית: מלכת הולנד מחליפה את שמלות הערב באימוני ירי והישרדות דני שפיץ | 13:45

אפילו בתוך המפלגה הרפובליקנית נשמעו קולות זועמים, כמו זה של חבר הקונגרס מייק לולר שכינה את הפוסט "פוגעני להפליא" ודרש התנצלות מיידית. ארגון ה-NAACP הזכיר כי הפרסום, דווקא ב"חודש ההיסטוריה השחורה", הוא תזכורת כואבת לאופן שבו טראמפ רואה אנשים.

בסוף שבוע שעבר ברק אובמה שבר שתיקה בראיון לפודקאסטר בריאן טיילר כהן. הוא בחר לא להזכיר את שמו של טראמפ, אך דבריו היו ישירים ונוקבים:

"חשוב להכיר בכך שרוב העם האמריקני מוצא את ההתנהגות הזו מטרידה עמוקות. זה נכון שזה מושך תשובה וזו הסחת דעת... אבל כשמטיילים במדינה, פוגשים אנשים שעדיין מאמינים בהגינות, באדיבות ובטוב לב. ברשתות החברתיות ובטלוויזיה מתרחש מעין 'מופע ליצנים'. מה שבאמת נכון הוא שלא נראה שיש בושה לגבי זה בקרב אנשים שבעבר הרגישו שצריך לשמור על הליכות, על תחושת נאותות וכבוד למוסד הנשיאות. זה אבד. אבל הסיבה שאני מציין שאני לא חושב שרוב האמריקנים מאשרים זאת היא כי בסופו של דבר, התגובה תגיע מהעם האמריקני".