בסביבתו של הנשיא יצחק הרצוג דורשים הערב (מוצ"ש) הבהרות דחופות מראש הממשלה בנימין נתניהו, בחשד כי הוא זה שעומד מאחורי המתקפה חסרת התקדים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נגד מוסד הנשיאות בישראל.

גורמים המקורבים ביותר להרצוג הבהירו בשיחה עם כתבים כי "אם ידו של נתניהו במעל - זו חציית קו אדום. אנחנו מצפים להבהרות מצידו של ראש הממשלה". בבית הנשיא רואים בהתנהלות זו לא רק פגיעה אישית בנשיא, אלא פגיעה חמורה במעמדה הריבוני של מדינת ישראל.

הזעם במשכן הנשיא התעורר לאחר שבסוף השבוע תקף טראמפ את הרצוג ואמר כי "הנשיא הרצוג צריך להתבייש", תוך שהוא קורא לו להעניק חנינה לנתניהו.

המתקפה האמריקנית הגיעה פחות מיממה לאחר שראש הממשלה עזב את הבית הלבן, שם ישב ביחידות עם טראמפ במשך כשלוש שעות. בבית הנשיא הביעו הפתעה רבה מעוצמת הדברים וציינו כי "הופתענו מהמתקפה, בבית הנשיא רואים בכך לא רק פגיעה אישית, אלא פגיעה במעמדה הריבוני של מדינת ישראל".

במהלך השבת עסקו הנשיא וצוותו בניסיון להבין את המניעים שעומדים מאחורי השינוי ביחסו של הממשל בוושינגטון כלפי הרצוג. גורמים בסביבת הנשיא תיארו כי "מה שהעסיק את הנשיא וצוותו בסוף השבוע זה להבין מי 'חימם' את טראמפ לנהוג ככה כלפי נשיא מדינת ישראל". החשד המרכזי מופנה כלפי נתניהו, בשל העובדה שהדברים נאמרו זמן קצר מאוד לאחר פגישתם המשותפת בוושינגטון.

למרות הביקורת הנוקבת כלפי המהלכים הפוליטיים שלדבריהם הובילו למצב, מקורבי הרצוג הדגישו כי הם ממשיכים לכבד ולהעריך את הנשיא האמריקני ורואים בו ידיד קרוב של ישראל. עם זאת, בבית הנשיא מבהירים כי לא יעברו לסדר היום על ניסיונות של גורמים ישראליים לערב מנהיגים זרים בהחלטות הפנים של המדינה, ובמיוחד בסוגיות משפטיות הרגישות המונחות על שולחן הנשיא.