צפו "חכו לאבאביל": הטלוויזיה האיראנית שידרה את 'בנק המטרות' בישראל הצמרת על הכוונת: המגיש איים בעברית על ראשי מערכת הביטחון וההנהגה המדינית, כשלצד תמונותיהם הופיעו כוונות ירי אדומות: "אנחנו נקבע את זמן מותכם – חכו לאבאביל" (חדשות)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 10:21