"חכו לאבאביל": הטלוויזיה האיראנית שידרה את 'בנק המטרות' בישראל

הצמרת על הכוונת: המגיש איים בעברית על ראשי מערכת הביטחון וההנהגה המדינית, כשלצד תמונותיהם הופיעו כוונות ירי אדומות: "אנחנו נקבע את זמן מותכם – חכו לאבאביל" (חדשות)

(צילום: מתוך שידורי הטלוויזיה האיראנית)

הטלוויזיה הממלכתית ב שידרה אמש סרטון חריג, שבו הוצג מה שהוגדר כ"בנק מטרות לגיטימיות" – רשימה מצולמת של בכירי ההנהגה המדינית והביטחונית בישראל.

במהלך השידור הופיעו על המסך תמונותיהם של ראש הממשלה , שר הביטחון , הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ראש המוסד דוד (דדי) ברנע ובכירים נוספים, כשעל פניהם סומנו כוונות ירי אדומות.

המגיש האיראני ליווה את התמונות במסר מאיים, ואף פנה ישירות לציבור בישראל בעברית: "אנחנו נקבע את זמן מותכם. חכו לאבאביל". לדבריו, פגיעה באישים המוצגים תעניק לעולם "יופי וביטחון" – ניסוח שנועד להציג את המהלך כהצדקה אידאולוגית.

לצד השמות הבולטים, הופיעו גם ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר ובכירים נוספים בצה"ל. הסרטון הסתיים באנימציה שבה הופיע סמל זהוב הנושא את השם "אבאביל".

(צילום: מתוך שידורי הטלוויזיה האיראנית)

המונח "אבאביל" לקוח מהמסורת האסלאמית ומהקוראן, שם הוא מתאר קבוצת ציפורים מיתולוגיות שנשלחו להשליך אבנים על אויבי האסלאם.

באיראן, משמש השם גם לכינוי כלי טיס בלתי מאוישים ותחמושת משוטטת מתוצרת איראנית, והאזכור בשידור נתפס כרמז ישיר ליכולות התקיפה של טהראן.

המהלך כולו נתפס כחלק ממערך לוחמה פסיכולוגית שמפעיל המשטר האיראני בתקופה של מתיחות אזורית גוברת. הצגת תמונות בכירי ישראל עם סימוני כוונת ירי נועדה, לפי ההערכות, לייצר תודעת איום ולהמחיש כביכול יכולת מודיעינית ומבצעית לפגיעה בדרגי ההנהגה.

0 תגובות

1
עם כוונת כזאת נראה לי שלא יצלחו 🤣
ארי

