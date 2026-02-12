אירוע חריג: ספינות חיל הים האמריקאי התנגשו | פצועים בזירה

הUSS Truxtun מפליגה - צילום: מתוך רשתות חברתיות הUSS Truxtun מפליגה | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17 הUSS Truxtun מפליגה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

ספינת מלחמה אמריקנית וכלי שיט המיועד לאספקה של הצי התנגשו אתמול (רביעי) במהלך פעולת תדלוק בלב ים, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל בהסתמך על דובר צבאי.