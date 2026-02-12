כיכר השבת
במהלך תדלוק

אירוע חריג: ספינות חיל הים האמריקאי התנגשו | פצועים בזירה

ספינת מלחמה אמריקנית וכלי שיט המיועד לאספקה של הצי התנגשו במהלך פעולת תדלוק בלב ים |  נסיבות ההתנגשות עדיין אינן ברורות וכי האירוע נמצא בחקירה (בעולם)

הUSS Truxtun מפליגה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ספינת מלחמה אמריקנית וכלי שיט המיועד לאספקה של הצי התנגשו אתמול (רביעי) במהלך פעולת תדלוק בלב ים, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל בהסתמך על דובר צבאי.

לפי הדיווח, המשחתת מדגם ארלי ברק USS Truxtun וספינת האספקה המהירה מדגם Supply, USNS Supply, היו מעורבות בהתנגשות במהלך תדלוק ימי, אירוע שגרם לפציעות קלות לשני בני אדם.

סוכנות הידיעות רויטרס ציינה כי לא הצליחה לאמת באופן מיידי את הפרטים, ופיקוד הדרום של לא הגיב לפניית הסוכנות לקבלת תגובה. בעיתון הוסיפו כי נסיבות ההתנגשות עדיין אינן ברורות וכי האירוע נמצא בחקירה.

עוד נמסר כי שתי הספינות דיווחו שהן מסוגלות להמשיך בהפלגה באופן בטוח.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

