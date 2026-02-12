אירוע חריג: ספינות חיל הים האמריקאי התנגשו | פצועים בזירה

הUSS Truxtun מפליגה| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
ספינת מלחמה אמריקנית וכלי שיט המיועד לאספקה של הצי התנגשו אתמול (רביעי) במהלך פעולת תדלוק בלב ים, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל בהסתמך על דובר צבאי.
לפי הדיווח, המשחתת מדגם ארלי ברק USS Truxtun וספינת האספקה המהירה מדגם Supply, USNS Supply, היו מעורבות בהתנגשות במהלך תדלוק ימי, אירוע שגרם לפציעות קלות לשני בני אדם.
סוכנות הידיעות רויטרס ציינה כי לא הצליחה לאמת באופן מיידי את הפרטים, ופיקוד הדרום של ארצות הברית לא הגיב לפניית הסוכנות לקבלת תגובה. בעיתון הוסיפו כי נסיבות ההתנגשות עדיין אינן ברורות וכי האירוע נמצא בחקירה.
עוד נמסר כי שתי הספינות דיווחו שהן מסוגלות להמשיך בהפלגה באופן בטוח.
