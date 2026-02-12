"בריטניה נכבשה": סערת הענק של ג'ים רטקליף מטלטלת את הממלכה

סיר ג'ים רטקליף, מייסד ענקית הכימיקלים INEOS והבעלים החלקי של מנצ'סטר יונייטד, עורר סערה ציבורית חסרת תקדים לאחר שטען בראיון בלעדי ל-Sky News כי בריטניה עוברת תהליך של "קולוניזציה" על ידי מהגרים. רטקליף, שנחשב לאחד האנשים העשירים והמשפיעים בבריטניה, הזהיר כי המדינה ניצבת בפני אתגרים פוליטיים, חברתיים וכלכליים עמוקים.

במהלך הראיון, השתמש רטקליף במילים חריפות כדי לתאר את מצב ההגירה:

"אי אפשר לנהל כלכלה שבה תשעה מיליון אנשים חיים על קצבאות ורמות עצומות של מהגרים נכנסים. אני מתכוון, בריטניה עברה קולוניזציה על ידי מהגרים, באמת, לא? זה עולה יותר מדי כסף. כלומר, האוכלוסייה בבריטניה הייתה 58 מיליון ב-2020, עכשיו היא 70 מיליון. זה 12 מיליון אנשים".

בנוסף, רטקליף קישר בין הטיפול בנושא זה לבין הצורך במנהיגות קשיחה:

"אם אתה באמת רוצה להתמודד עם הסוגיות המרכזיות של הגירה, עם אנשים שבוחרים לקבל קצבאות במקום לעבוד למחייתם... אז אתה הולך להצטרך לעשות כמה דברים שאינם פופולריים, ולהפגין אומץ"

דבריו של המיליארדר עוררו זעם מיידי במערכת הפוליטית. ראש הממשלה, סיר קיר סטארמר, כינה את הדברים "פוגעניים ושגויים" וקרא לרטקליף להתנצל, תוך שהוא מדגיש שבריטניה היא מדינה גאה וסובלנית. שרת התרבות, ליסה נאנדי, הוסיפה כי היא גאה בכך שבריטניה מתחזקת מגלי הגירה.

רטקליף מצדו טען כי כדי לפתור את "הבעיות הגדולות", על המנהיגות להיות מוכנה להיות "לא פופולרית" ולהפגין אומץ, בדומה לשינויים הקשים שביצע במועדון הכדורגל.