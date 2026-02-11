כיכר השבת
הוכתה באלימות באלות

"לא מסוגלת לשבת מכאבים": דיווח מזעזע על התעללות בזוכת נובל לשלום בכלא האיראני

נציג ועדת נובל מדווח על אלימות קשה כלפי זוכת פרס נובל לשלום נרגס מוחמדי בכלא באיראן • היא הוכתה במקלות ובאלות, סובלת מחבלות ראש ופצעים פתוחים | על פי הדיווח, נמנע ממנה טיפול רפואי בסיסי (בעולם)

נרגס מוחמדי (צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה)

דיווח מזעזע התפרסם הבוקר (רביעי) בערוץ CNN, על פיו נציג ועדת נובל לשלום חשף כי בידיהם מידע מהימן על אלימות קשה במיוחד המופעלת כלפי זוכת פרס נובל לשלום, נרגס מוחמדי, בכלא ב.

על פי הדיווח, מוחמדי הוכתה פעמים רבות במקלות עץ ובאלות, נגררה על הקרקע, וסובלת מחבלות קשות בראשה כאשר חלקים מהגולגולת שלה נשברו. היא סובלת מפצעים פתוחים בראשה ומכאבים עזים, כך נמסר מהוועדה הנורווגית.

נציג הוועדה הוסיף כי מוחמדי ספגה מכות ובעיטות רבות באגן, מה שהותיר אותה ללא יכולת לשבת או לחיות באופן נורמלי. למרות מצבה הקשה, נמנע ממנה טיפול רפואי בסיסי, דבר המעורר דאגה רבה בקרב ארגוני זכויות אדם בעולם.

מוחמדי זכתה בפרס נובל לשלום לשנת 2023 על מאבקה למען זכויות דמוקרטיות ונגד הדיכוי באיראן. הפרס הוענק לה בעודה כלואה בכלא, והיא לא יכלה להגיע לטקס קבלת הפרס בנורווגיה. בתה קיבלה את הפרס בשמה.

ועדת נובל קראה בעקבות הדיווחים לשחרורה המיידי של מוחמדי ולמתן טיפול רפואי הולם. הקהילה הבינלאומית צפויה להגביר את הלחץ על המשטר האיראני בעקבות הדיווח המזעזע על יחסו לזוכת הפרס.

0 תגובות

1
איפה האום שמום? למה כשזה בעזה יש גינויים מקיר לקיר?
רבקה

