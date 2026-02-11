לאחר הפסגה: הודעת רה"מ - ונושאת המטוסים שיוצאת למזרח התיכון

"הייתה פגישה טובה - אך לא סוכם דבר פרט להתעקשות שלי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן להשיג עסקה או לא", כך סיכם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את הפגישה שקיים הערב (רביעי) במשך שלוש שעות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן.

מלשכת ראש הממשלה נמסר לאחר הפגישה כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים עתה פגישה בבית הלבן עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וצוותו". על פי ההודעה, בפגישה דנו במו״מ עם איראן, בעזה ובהתפתחויות האזוריות.

"ראש הממשלה עמד על צרכי הביטחון של מדינת ישראל בהקשר למו״מ, והשניים סיכמו על המשך התיאום והקשר ההדוק ביניהם", הבהירו בהודעת הלשכה.

על פי הדיווחים, טראמפ ונתניהו דנו במו"מ המתנהל עם הרפובליקה האיסלאמית, תוך שראש הממשלה ניסה להבהיר את הקווים האדומים של ישראל הנוגעים בעיקר לטילים הבליסטיים ולשלוחיה של איראן באזור – כמו גם לדגשים בעניין הגרעין.

נתניהו הדגיש בפני טראמפ שאיראן לא צריכה טילים בין יבשתיים כדי לפגוע במטרות בישראל ובאירופה, והוכיח כי איראן ממשיכה לטבוח באזרחיה, למרות שהתחייבה בפני ארצות הברית שלא להוציא מוחים להורג.

כמו כן עלו בדיונים תרחישים שונים למקרה של קריסת המשא ומתן – ומה יקרה אם איראן תתקוף את ישראל.

במקביל ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח הערב, כמעט במקביל לסיום הפגישה, כי הפנטגון הורה לנושאת מטוסים נוספת להתכונן ליציאה למזרח התיכון כחלק מהמתיחות עם איראן. לפי ההערכות, נושאת המטוסים הנוספת תגיע תוך שבועיים.