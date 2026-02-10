בבחינות לרפואה הנבחנים עוררו את חשדם של המפקחים - זה מה שאותר על גופם | צפו המשטרה חוקרת חשד לקבלת דבר במרמה, לאחר מעצרם של 3 חשודים שנתפסו במהלך בחינת הסמכה הממשלתית בתום לימודי הרפואה | על גופם של החשודים הוסלקו אמצעי צילום והאזנה מתוחכמים (בארץ)

שה שמשון הייניקן כיכר השבת | 19:42