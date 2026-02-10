הנבחנים עוררו את חשדם של המפקחים - זה מה שאותר על גופם | צפו

הציוד שנתפס| צילום: צילום: דוברות המשטרה
הציוד שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)
במהלך בחינת הרישוי הממשלתית ברפואה של משרד הבריאות, שנערכה אתמול (שלישי) במתחם אקספו בגני התערוכה בתל אביב, דיווח מנהל אגף המשמעת של משרד הבריאות למשטרת תל אביב צפון במרחב ירקון על איתורם של שלושה נבחנים חשודים.
על גופם של החשודים הודבקו אמצעי צילום והאזנה סמויים, אשר שימשו לצילום הבחינה ולקבלת תשובות בזמן אמת.
החשודים, תושבי כפר כנא (31), רהט (30) ועראבה (29), נעצרו והועברו לחקירה בתחנת תל אביב צפון בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
במקביל, אגף המשמעת של משרד הבריאות פתח בבדיקה נרחבת בעניינם, תוך התייחסות חמורה לאירוע.
