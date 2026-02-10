מטוס מדגם פוקר 50 של חברת StarSky Aviation התרסק היום (שלישי) בשעות הצהריים המוקדמות על קו החוף של האוקיינוס ההודי, זמן קצר לאחר שהמריא מנמל התעופה הבינלאומי אדן עדה במוגדישו.

רשות התעופה האזרחית של סומליה אישרה כי המטוס התרסק סמוך לגדר של שדה התעופה. צוותי החילוץ דיווחו כי כל אנשי הצוות ו־55 הנוסעים שהיו על סיפון המטוס חולצו בשלום.

על פי הפרטים הראשוניים, דקות לאחר ההמראה צוות המטוס נתקל בתקלה טכנית שטרם הובהרה. גורמים בנמל התעופה מסרו כי הטייסים ניסו לשוב לנחיתה במוגדישו, אולם במהלך ניסיון הנחיתה סטה המטוס מהמסלול. כתוצאה מכך ניתקה הכנף הימנית מגוף המטוס.

עדי ראייה באזור חוף ג’סירה סיפרו כי הבחינו במטוס טס בגובה נמוך במיוחד, לפני שפגע במים הרדודים, החליק על פניהם ולבסוף נעצר על החול סמוך לקו המים.

כוחות כיבוי ושירותי החירום של שדה התעופה, יחד עם כוחות הביטחון, הגיעו לזירת ההתרסקות בתוך דקות. אחד מבכירי נמל התעופה ציין כי העדיפות הראשונה הייתה למנוע שריפה לאחר הפגיעה, בשל הקרבה למים, והוסיף כי קיימת הקלה גדולה לנוכח העובדה שכל הנוסעים ואנשי הצוות פונו מהמטוס ללא נפגעים.

רשות התעופה האזרחית של סומליה פתחה בחקירה רשמית לבירור נסיבות ההתרסקות. בעקבות האירוע נסגר שדה התעופה לזמן קצר כדי לאפשר לצוותי החירום גישה לאזור החוף, אך מאז חודשה בו הפעילות בהיקף מוגבל.